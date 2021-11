Arbeiderpartiet og Rødt må gå for tunnel

Det er å håpe at Rødt er mer ordholden enn Ap.

Ved et flertall for tunnel må Ap belite seg og jobbe for et mer fornuftig tunnelalternativ, mener innsenderen.

Gunnar W. Ramsdal Medlem av Arbeiderpartiet

I BT 3. oktober frykter Arbeiderpartiets medlemmer i byutviklingskomiteen at banen ikke vil bli bygget mot Åsane dersom det blir et vedtak om tunnelløsning i bystyret den 24. november. De mener det er et være eller ikke være for Bybanen til Åsane at dagløsning over Bryggen blir vedtatt.

Jeg synes det er en merkelig holdning når partiet i sitt program til valget i 2019 skriver at partiet vil være garantist for kontinuerlig bybaneutbygging og bygge bybane mot Åsane. Her tas ikke noe forbehold om valg av løsning.

Gunnar W. Ramsdal mener en tunnelløsning er best. Her protesterer han utenfor Gamle Rådhus da bybanetraseen gjennom sentrum skulle vedtas i 2016.

Rødt opplever for tiden et kraftig press fra tilhengere av traseen over Bryggen for å endre standpunkt og sikre flertall for traseen over Bryggen. I sitt program til kommunevalget i 2019 er partiet helt klare på at fremtidig bybane mot Bergen nord skal gå i tunnel gjennom Bergen sentrum, ikke over Bryggen. Uten forbehold.

Om de skulle endre standpunkt om valg av trasé, vil de ikke være bedre enn Arbeiderpartiet i 2015, som sviktet velgerne og endret standpunkt for å få byrådsmakt. Det er å håpe at Rødt er mer ordholden enn Ap, og at ikke de også svikter sine velgere.

Med sin programformulering er det logisk at Arbeiderpartiet, ved et flertall for tunnel, beliter seg og helhjertet arbeider for et mer «fornuftig» tunnelalternativ fra Peter Motzfeldtsgate.

Om de virkelig vil ha bybane til Åsane.