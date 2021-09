Byrådsskapt skatteflukt

Byrådets politikk fører altfor ofte til et «nei».

Onsdag i forrige uke la byrådet frem budsjettforslag for 2022. Fra v. byrådsleder Roger Valhammer, byråd for helse, eldre og frivillighet, Beate Husa (KrF) og byråd for finans, næring og eiendom, Erlend Horn (V).

Didrik Fasmer (H) Bystyrerepresentant og medlem av utvalg for miljø og byutvikling

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ap-byrådet la i forrige uke frem sitt forslag til bybudsjett for 2022. Finansbyråd Erlend Horn (V) kunne fortelle at byrådet skal nedsette et utvalg for å finne ut hvordan kommunen kan få inn flere skattekroner.

Et slikt utvalg burde være unødvendig. Bykassen ville vært betydelig styrket dersom vi hadde hatt et byråd som var like opptatt av å skape flere jobber og legge til rette for flere innbyggere – og på den måten fått inn flere skattekroner – som de er opptatt av å øke nivået på skatter, gebyrer og avgifter.

Bergen er i ferd med å stoppe opp. Innbyggere flytter ut av kommunen fordi det ikke er nok barnevennlige boliger. Mange kommer tilbake kun i form av køpendling. Næringslivet møter stor motbakke i sine byggesaker og nye prosjekter, og eksisterende næringseiendommer gis svært begrensede muligheter for utvikling.

Didrik Fasmer (H), bystyrerepresentant og medlem av utvalg for miljø og byutvikling.

Mye av dette bekreftes i den nylig fremlagte brukerundersøkelsen som ble gjort for å måle tilfredshet av kommunens behandling byggesaker og planprosesser. Forvaltningen er, ifølge undersøkelsen, en direkte hindring for mer aktivitet, som igjen kan gi flere innbyggere, næringsutvikling, arbeidsplasser, og dermed flere skattekroner.

Erlend Horn burde dermed heller etterlyse positive saksbehandlerne som er tilgjengelige og en mer ydmyk byutviklingsbyråd.

Både byrådet og forvaltningen i Bergen kommune må rett og slett endre holdning og bli mer imøtekommende til initiativ, planer og søknader fra tiltakshavere som vil bidra til vekst og utvikling i vår kommune. Høyre mener søknader i utgangspunktet må behandles med mål om finne løsninger, fremfor byrådets politikk som så altfor ofte fører til et «nei».