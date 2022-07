Brusing på Stadion

Vi fikk oppleve jubelbrøl og den spontane gleden. Alt var perfekt.

Øyvind Hannisdal med datteren Minda Marie (snart 5 år) på Brann Stadion.

Øyvind Hannisdal Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det var hennes første gang på Stadion. Fire år gammel, snart fem. Brann skulle spille mot Bryne. Folk kledd i rødt, og stemningen god. Summingen utenfor stadion. Lukten av popkorn og sølt cola som jeg velvillig hadde gått med på å kjøpe. Følelsen av forventning og spenning når man går opp trappene og speider utover gressmatten for første gang.

Alt lå til rette for et barndomsminne for langtidshukommelsen.

«Det bruser i kroppen, pappa!» ropte jentungen storfornøyd da vi var vel plassert på plassene våre. Stolt, og litt rørt, kunne jeg konstatere at grunnlaget nå var lagt for en langvarig fotballinteresse.

Tankene begynte å spinne om å kjøpe partoutkort til neste sesong. Dette kunne jo bli en fin tradisjon, tenkte jeg. Verdifull far/datter-tid i en hektisk hverdag. Opplevelser. Minner. Kvalitetstid.

Kampen gikk unna. Brann vant 2–1. Vi fikk oppleve jubelbrøl og den spontane gleden. Alt var perfekt.

Et par dager senere kom mine foreldre innom på en kaffekopp. Jeg skildret med stor entusiasme hvor fint vi hadde hatt det på stadion, om forventningen før kampen, og gjenga stolt at datter hadde sagt at «det bruser i kroppen» mens vi ventet på avspark.

Da kom det kontant fra datter: «Nei! Det var ikke det jeg sa! Jeg sa det bruser i koppen!»

Jeg venter nok litt med det partoutkortet.