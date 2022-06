O poeng til Akvariets navneendring

Å endre navn på en merkevare man har brukt 62 år på å bygge opp, er relativt uforståelig.

Administrerende direktør ved Akvariet, Aslak Sverdrup, avslørte onsdag at det nye akvariet på Dokken skal hete «Verdenshavsenteret O».

Alexander Farestvedt Hem Førsteamanuensis i markedsføring ved Høyskolen Kristiania

Navngivning er en av de viktigste strategisk beslutningene man tar når man jobber med merkevarer. Det er også det elementet ved merkevaren som er vanskeligst å endre.

Når Akvariet flytter til Dokken, endrer de navn til Verdenshavsenteret O. Dette kan føre til at en av de sterkeste merkevarene i Bergen vannes ut.

Navnet er den delen av merkevaren vi vil at forbrukerne skal huske og knytte positive og relevante assosiasjoner til. Dette er noe som tar tid å bygge opp og kan hjelpes av at man har navn som er lette å huske og som kan spille på assosiasjoner eller er deskriptive. Akvariet er et godt eksempel på et slik navn. O er det ikke.

«De fleste merkevarer som bytter navn, gjør dette fordi de ønsker å endre retning på det de driver med», skriver Alexander F. Hem. Det virker ikke å være tilfelle for Akvariet, mener han.

De fleste merkevarer som bytter navn, gjør dette fordi de ønsker å endre retning på det de driver med. Gode eksempler på dette er Statoil, som byttet navn til Equinor fordi de ønsket å ikke bare assosieres med oljenæringen, men også at de satser på andre fornybare energikilder.

Eller NSB, som endret navn til Vy fordi tilknytningen til togtransport ble for sterk når de også driver med buss og bilutleie. Sistnevnte navneendring ble for øvrig svært dårlig mottatt, og det har vært dyrt og tidkrevende å bygge opp igjen merkevaren til selskapet.

Akvariets visjon er å spre kunnskap og å vekke begeistring og interesse for norsk marin fauna, mens Verdenshavsenteret O har som misjon: «Med altoppslukende sanseopplevelser og verdensledende kunnskapsformidling skal vi endre vårt forhold til havet».

Det er altså ikke en stor endring i hva de skal holde på med når de flytter til Dokken. Å endre navn på en merkevare man har brukt 62 år på å bygge opp, er derfor relativt uforståelig.

Hvis den britiske befolkningen hadde fått viljen sin, ville det britiske forskningsskipet RRS «Sir David Attenborough» endt opp med navnet «Boaty McBoatface». Det britiske forskningsrådet satte ned foten for publikumsforslaget. Det burde kanskje navnejuryen til Akvariet også ha gjort?