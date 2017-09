Rogaland spenner bein på Bergen.

Det er spennende tider på Vestlandet. Daglig lufter lokalpolitikere sin frustrasjon over prioriteringer og planer- eller mangel på sådanne. Men Rogaland spenner bein på Bergen.

Vår posisjon som landets nest største by og maktfaktor utenfor Oslo er truet.

Bergen kommer ikke styrket ut av NTP. Tyngdepunktet kommer de neste 10 -15 årene til å flytte seg sørover. Rogaland, og Stavanger spesielt, kommer til å bli det nye navet, den viktigste og mest fremgangsrike regionen på Vestlandet. Bergen kommer til å sakke akterut og bli mindre viktig. Dette er det de avgjørende faktorene:

Vi har begynt på (E39) kyststamveien vi også, men hvor ender den? På en fergekai på Os. Vi er kanskje også i gang med E 16 til Voss dersom det ikke blir flere regnefeil, eller kostnadssprekker. Vi har prioritert motorvei til ni milliarder til Sotra. Kjekt for folk som bruker denne strekningen og slipper unna med litt mindre kø frem og tilbake, men en vei til ni milliarder til en øygruppe med 35 000 innbyggere er råflott, og en underlig prioritering. For ni milliarder kunne vi vært halvveis til Voss eller fått til ringvei øst. Med ringvei øst hadde vi vært kvitt de hjelpeløse Grimesvingene, men enda viktigere, vi hadde begrenset trafikken over Fjøsanger og Danmarksplass betydelig.

For når vi om ti år kaver rundt med en halvferdig vei halvveis til Voss (første byggetrinn er kun til Stanghelle), og E39 med firefelts motorvei som ender på kaien på Halhjem, så kan siddisene glede seg over ferdigstilt E39 Rogfast under Boknafjorden til Haugesund, og ny E134 over Haukelid østover. I tillegg til nevnte Ryfast.

De kan da konsentrere seg om E39 sørover til Eigersund og Kristiansand. Her har Rogalendingen Ketil Solvik-Olsen allerede sørget for at planarbeidet er i gang. Fire-felts vei med fartsgrense 110 km/t er antakelig i gang innen denne tid.

Vi må enten øke potten til veibygging i fylket vårt, eller så må vi prioritere hardere. Vi må se lengre enn Sotra og Halhjem, ellers taper vi overfor andre regioner. Vi kommer til å havne i skyggen av det sentrale Østlandet, og bli fullstendig utkonkurrert av den sterke regionen i Rogaland.

Vi må våkne. Stortingspolitikere, fylkespolitikere, lokalpolitikere og regionale og lokale organisasjoner. Hvis ikke vi gjør mer nå blir Bergenshalvøyen ikke bare halvøy, men en øde halvøy, delvis avskåret fra resten av landet av dype fjorder og rasfarlige utdaterte veier

