Det er krevjande å skape nye, sterke, og tydlege institusjonar. Det å bruke Vestlandet som eit bumerke kan likevel hjelpe oss eit stykke på veg.

Vestlandet er eit flott omgrep, har styrke og betyr noko for oss som bur her. Det var òg derfor vi ville bruke namnet på landsdelen når vi etablerte Høgskulen på Vestlandet i 2016. Eg var som styreleiar i Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) heldig å vere med forhandlingane om fusjonering mellom Høgskulen på Stord og Haugesund, Høgskulen i Bergen og HiSF. Vestlandet og nynorsk, det skulle vere tydlege merkesteinar og gi identitet til den nye høgskulen.

Vestlandet er ein kollektiv identitet, den er kompleks, flytande og sekundær – vi tar det fram når det høver oss. Altså sosialt konstruert i ein flytande global verd i konstant endring, om ein vil. Det er grunnen til at ein òg skal vere varsam med å gi den for stor verdi, som noko meir enn det faktisk er. Norge, Sunnhordland, Førde er omgrep som truleg er større og viktigare enn landsdelsregionar.

Det er krevjande å skape nye, sterke, og tydlege institusjonar. Det å bruke Vestlandet som eit bumerke kan likevel hjelpe oss eit stykke på veg. Samstundes meiner eg Vestlandet treng gode og sterke institusjonar som byggjer opp under regionen. Dette viser seg særleg godt når ein ser korleis regionar opptrer internasjonalt. I «Regionenes Europa» ikkje berre møtest ein i eit kollegialt fellesskap, ein forhandlar og konkurrerer også. Det er heile logikken i EU si «grunnlov».

Vestlandet har ingen regionalpolitisk stemme i EU, det er det fylkeskommunane som har. Det betyr at Vestlandet såleis ikkje opptrer som ein sjølvstendig partnar, regionen står fram derimot som fragmentert utan ei felles ståstad.

Den kjende statsvitaren Stein Rokkan frå Bergen introduserte oss for omgrepa «stemme, lojalitet og exit» for å seie noko om styrken i skapinga av nasjonalstatar. Det kan òg nyttast på regionar og har blitt brukt til det i fleire studiar. Legg vi Rokkan sin teori til grunn vil Vestlandet som sjølvstendig eining og rettssubjekt skape felles styrke gjennom at medlemmene får ei langt sterkare «stemme», det etablerer ein indre lojalitet og gjer det samstundes vanskelegare å melde seg ut (noko som igjen styrkjer dei indre banda). For Høgskulen på Vestlandet meiner eg Rokkan sin teori samsvarer særs bra med røyndomen.

I forhandlingane om Høgskulen på Vestlandet var vi sjølvsagt svært medvitne om bruken av Vestlandet når vi valde namn. Det var ingen diskusjon om vi skulle bruke det eller ikkje, det var heilt sjølvsagt, trass i at den ikkje femna om Møre og Romsdal og berre nordre del av Rogaland. For meg var det likevel viktig at det skulle liggje ein invitasjon. Den invitasjonen gjekk konkret til Høgskulen i Volda, eg meinte det ville gjere «Vestlandshøgskulen», som var arbeidsnamnet då, komplett. Men dei tok ikkje den invitten og eg trur både eg og dei framleis angra på det. For ordens skuld var det heller ikkje noko diskusjon om nynorsk som hovudmål, det var heilt sjølvsagt.

Eg er født i Rogaland, oppvaksen i Sogn og Fjordane, godt inngift i Hordaland og med sterke familierøter i Møre og Romsdal. For meg femner Vestlandet alle fire fylkeskommunane. Eg trur samstundes det er tid for å styrke namnet Vestlandet og skape ein ny region slik fylkeskommunane Hordaland og Sogn og Fjordane har vedteke. Så må det samstundes liggje ein tydleg invitasjon om å vere med å styrke Vestlandet som region endå meir mellom anna for å stå fram som ein tydleg og sterk region, nasjonalt og internasjonalt. Det er det trong for.

Men hugs likevel at identitetar er skapte og dynamiske, ikkje gitt ein gong for alle.