Hæshtagg sol og sommar med dei beste

Er det berre eg som syns det er stressande med alt dette fine vêret?

Publisert Publisert Nå nettopp

Vestlendingar er opplært til å kome seg ut når sola skin, skriv Kristian Fjellanger. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB Scanpix (illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

Kristian Fjellanger Forfattar

Som vestlending er ein lærd opp til ein ting: Er det sol ute, skal ein ut. Om ein vil eller ei. «Det er ikkje så ofte det er sol, ein må nyte ho mens ein kan», sit i bakhovudet. Det er til å bli heilt utsliten av.

Det har ikkje vore spart på overskriftene om årets sumarvêr. Ingen «sydenvær» i sikte, åtvaring mot styrtregn, snø på fjellet, grått ustabilt vêr og elendig nytt frå meteorologane. Me vestlendingar les alle saker som handlar om vêr og sjekkar vêrmeldinga, så ofte som råd er.

Er det berre eg som syns det er jævlig stressande med alt dette fine vêret? Då må eg jo ut. Heile tida. For ein må ut når det er fint vêr.

Ja, eg likar sol, og eg likar å bade. Men som med alt anna i livet skal det vere så ofseleg. Når ein eigentleg berre treng å lade batteria, etter ein vår som har vore krevjande for mange. #vinisolnedgang! #detteogdissemenneska! #minnerforlivet!

—

Herregud, alle morgonbadar, drikk kaffi i soloppgangen og har «instagramma» hengjekøya si allereie. Eg knapt har fått auga opp, og det einaste som freistar er kaffi. Gjerne intravenøst mens eg ligg i senga og ser tv. Men det er sol.

«Det er ikkje så mange dagar i året det er sol», seier stemma i bakhovudet. Det er berre å kome seg opp.

Full fart ut. Med handkle og badebukse i bagen. «Snappe» til alle du kjenner at du er på veg for å bade og sole deg. Sender ein takk til høgare makter om at det finst filter på Snapchat, som gjer at ein får litt farge på beina. #herlegsommarmorgon!

Kristian Fjellanger Foto: Privat

Kjem til stranda. Måler folka rundt. Både med tanke på eigen havarerte sommarkropp, og kven som ser ut som dei er truande til å stele ein mobil medan du badar i friske 19 grader mellom tang og hylande ungar.

Solkrem må på. Au. Solkrem i auga. Tørkar handa på handkledet. Sand på handkle. Au. Sand i auga. Sand i munnen. Sand i kaffien. Sand overalt. #strandliv! Faen, dårleg vinkel. Ein gong til. #strandliv! Hurra, perfekt vinkel.

Så skal ein kave seg tilbake. Solbrent på hovudet. Fordi det ikkje er hår der i det heile. Alle på Facebook har allereie kome seg på uteserveringane. Det er berre å kjappe seg, slik at ein får plass (med ein meters avstand) Vin! #deibestekveldane!

Sjekkar vêrmeldinga på vegen. Fint vêr i morgon. Kva skal eg gjere i morgon for å nyte sola maksimalt? «Det er ikkje så mange dagar i året det er sol» – ein må ut. Vert lett stressa.

Når eg sit der på uteserveringa, og tar det først glaset av #rosévinersmakenavsumar!, tenkjer eg at eg ikkje må drikke meir ein tre glas vin. Tanken på å slepe seg til ein badeplass med #deifinastevennene! er nesten uuthaldeleg om ein er fyllesjuk.

Men i den augneblinken eg passerer 2,7 vinglas, er eg suveren. Eg blir jo aldri så fyllesjuk om sommaren, og eg må berre passe på å drikke vatn. Eit glas vin og eit glas vatn, seier eg til meg sjølv. Det med vatnet har eg gløymt når eg passerer 4,2 glas vin.

Kjem ikkje på det før eg har hamburgardressing på haka i to-draget, og då er det for seint.

Au. Sol i auga, og hovudet dundrar. Korleis kom eg meg heim? Har eg kredittkort, mobiltelefon, og er det nokon andre her? #summerlove! Stavrar meg opp. Vondt på kneet. Skrubbsår som eg ikkje aner korleis eg har fått. #langelysesumarnetter!

Telefonen pip med ei tekstmelding om eg vil vere med på eit morgonbad. #skytmegno! Men det er inga bøn. Det er sol ute. Og sånn går no dagane når himmelen er blå og sola skin.

—

Sånne som alltid har svara på alle spørsmål, seier gjerne at det handlar ikkje om korleis du har det, men korleis du tar det. Som eigentleg er ein ypparleg veslevoksen leveregel. Den leveregelen er gløymt om sommaren.

For om det regner, er det ikkje sommar. Og ferien har pr. definisjon vore elendig. Om du er blakk, utsliten og solbrent har den vore topp. Men ein kan ha det ganske bra om det regnar òg. Akkurat det handlar om korleis ein tek det.

I dag høljregner det. Skikkeleg. Har knapt vore dagslys. Eg sjølv har knapt vore ute av senga. Har vore ein tur på butikken og trent.

Resten av dagen har eg lege her. Drukke kaffi, høyrt på radioen, lest bøker og sett lettbeinte tv-seriar eg har sett før. Snudd meg kvar heile time for å unngå liggesår. Eg skal snart flytte meg til sofaen. Og sjå britisk krim. Medan regnet plaskar ute.

Hæshtagg ein perfekt sommardag!

(Sjølv om dagen ikkje er å finne på Instagram)