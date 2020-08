Stengingen av Bryggen har ikke ført til annet enn rot og kaos

Bergen kaster skattebetalernes penger ut vinduet.

Politikerne skal gjøre hverdagen enklere, ikke verre, for folk flest, skriver Martine Jordana Baarholm (FpU). Foto: Privat

Debattinnlegg

Martine Jordana Baarholm Fylkesformann Vestland FpU

Bergens Tidende skrev 28. juli at stengingen av Torget og Bryggen ville koste seks millioner kroner. I utgangspunktet var det satt av 5,2 millioner kroner til MDG og Rødts prestisjeprosjekt, men som så ofte ellers i offentlige prosjekter, har prisen steget.

Når bystyret samles over sommeren, skal de evaluere prosjektet. Spørsmålet de skal stille seg, er om stengingen av Bryggen var verdt seks millioner.

For hva har man egentlig oppnådd? Hensikten var å gjøre Torget og Bryggen fredelig for myke trafikanter, men skjedde egentlig det?

Spør du meg, har stengingen av Bryggen ikke ført til annet enn rot og kaos i byen vår.

Beboere i Fjellsiden og Sandviken er fortvilet over at de er nødt å kjøre til Nordnes, forbi Bygarasjen, rundt hele sentrum og gjennom Fløyfjellstunnelen. Med andre ord en ganske stor og tidkrevende omvei.

For ikke å snakke om turistene som har lagt turen til Bergen denne sommeren. GPS-en vil ha dem over Bryggen, men kommunens utvalgte sender dem ut på runddans i byen vår. Snakk om velkomst!

Dette kan ikke være en langsiktig løsning.

Byutviklingsbyråden burde ha gått i dialog med næringslivet og fortalt om prosjektet i god tid. Da ville det vært mulig å finne frem til en løsning på hvordan de 15.000 beboerne som er berørte, kan komme seg til og fra hjemmene sine uten å bli sendt rundt hele byen. Samt utnytte Bryggens potensial, ikke laget solovei for taxier og busser.

Jeg håper inderlig at bystyret vil tenke seg nøye om i sine evalueringer. Politikerne skal ikke gjøre hverdagen verre, men enklere for folk flest.

Prestisjeprosjektet til MDG har feilet. Det er på tide at ansvarlige politikere rydder opp. La oss nå krysse fingrene for at bystyret neste år lar være å kaste seks millioner kroner av skattebetalernes penger ut vinduet.