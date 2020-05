Bygg Hordfast for å styrke Vestland

Det viktigste er ikke å sitte med makten, men å skape noe positivt for fylket.

Publisert Publisert Nå nettopp

Innsenderen er redd industrimiljøet i Sunnhordland forsvinner til Rogaland, dersom man ikke bygger Hordfast. På bildet er Kværners verft på Stord. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Debattinnlegg

Knut Maubach Medlem i Arbeiderpartiet

Nå må politikerne kjenne sin besøkelsestid og samles om de viktige veiprosjektene i det nye fylket Vestland.

Enda en gang ønskes det omkamp om trasévalg for Hordfast. Nå er tiden overmoden for å fatte beslutninger. Manglende enighet gjennom generasjoner har ført til at veinettet i fylket er blant de verste i landet.

Vestland har påtatt seg den store oppgaven med å være Norges viktigste region utenfor Oslo. Da kreves det flerpolitisk samarbeid, hvor det tas ansvar utover særegne kjepphester.

Knut Maubach Foto: Privat

Denne regionen skal være en aktiv pådriver for å flytte makt og innflytelse fra øst til vest. Derfor er Hordfast utrolig viktig lokalt, regionalt og ikke minst nasjonalt!

Vestlandet fikk minst bevilgninger pr. innbygger i første periode av inneværende transportplan. Dette må en gang ta slutt, og vi har mye å ta igjen.

Koronakrisen gir fylket og staten en enestående anledning til å få ledige hender i arbeid ganske så fort, med høy statlig finansiering.

Fremtiden for Vestland er jo nettopp å få anledning til å fatte regionale beslutninger som bygger og styrker regionen.

Hva hjelper det om Sunnhordland går til Rogaland, og Vestland sitter igjen som minifylket for de spesielt interesserte?

Les også Solberg: – Ei stor ulukke for Bergen om vi ikkje bygger Hordfast

Vestland skal ha ambisjoner om å være ledende inn i det grønne skiftet: Hydrogen, havvind, elektrifisering, solenergi og CO₂-fangst. Da trenger vi alle til å jobbe sammen i hele fylket.

Vi har noen av landets beste ingeniørmiljøer ved Kværner på Stord og Norsk Hydro på Husnes. Vindkraft? Kun på Fitjar i Sunnhordland. Skal dette kompetansemiljøet forsvinne til Rogaland, i tilfelle vi sier nei til Hordfast?

I samarbeid med forsknings– og universitetsmiljøet i Bergen, bør dette miljøet utvikle den nye kompetansen vi trenger til omstilling av samfunnet, og trygging av arbeidsplassene i regionen.

Les også Gerd Tjeldflåt: «Slik hamna Hordfast på sidelinjen»

Alle veistrekninger i Vestland er fra tid til annen utsatt for jord-, stein- eller snøras. Hordfast vil til enhver tid være fri for katastrofale ras.

Nå ligger veiprosjektet klar på beddingen til snarlig realisering. Dette blir Norges og Vestlandets flotteste veiprosjekt. Arbeiderpartiet kan ikke stoppe dette nå!

Historien må ikke gjenta seg nok en gang med at uenighet blant de ulike partiene skal få stoppe enda et viktig veiprosjekt.

Høsten 2021 er det nytt stortingsvalg. Dersom Hordfast blir utsatt enda en gang, er jeg redd for at det vil gå hardt utover de partiene som forspiller muligheten til å knytte fylket tettere sammen. Det viktigste er ikke å sitte med makten, men å skape noe positivt for Vestland. Skap ambisjoner og fremtidsoptimisme!

12. mai er dagen for å ta en historisk positiv beslutning i fylkestinget som vil bli applaudert i generasjoner.