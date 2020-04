Koronatiltak bør tilpasses smittesituasjonen lokalt

Forutsetningen for videre suksess er at smittespredningen stoppes i alle deler av landet.

Når vi gradvis gjenåpner samfunnet, må lokale oppblussinger slås raskt ned, skriver innsenderne. Foto: Christine Schefte / Adressa

Gunnar Kvåle, professor emeritus i internasjonal helse, UiB, Dag Svanæs, professor i informatikk, NTNU

Smittetallene viser at regjeringens koronastrategi har virket og at epidemien er på retur. For at suksessen skal fortsette, er det svært viktig at epidemien er under kontroll i alle deler av landet. Oslo har vært et episenter for epidemien, med Viken som fylke nummer to i statistikken.

Korona smitter mest der mennesker bor nær hverandre. Man bør derfor være forsiktig med å lette på tiltak i de store byene.

Tallet på daglig smittede som er registret har falt i Oslo. I Bergen har smittetallet endret seg mindre, men siste uke gikk smittetallet også der noe ned.

Gunnar Kvåle (f.v.) og Dag Svanæs Foto: Privat

I den videre kontroll av epidemien er det svært viktig å hindre oppblussing lokalt. I Oslo rammes noen bydeler mer enn andre. Tilsvarende er det trolig i Bergen. Før vi kan være trygge på at vi har kontroll nasjonalt, må det sikres at lokale oppblussinger «slås ned».

Derfor bør eventuelle endringer i tiltak tilpasses den lokale smittesituasjonen. Det er derfor viktig å følge utviklingen nøye, både på kommunenivå og i ulike bydeler i større byer. Assisterende helsedirektør, Geir Stene-Larsen, sier det er bekymringsfullt at folk synes å bevege seg mer og at vi må følge nøye med: «Vi kan ikke gå tilbake til slik livet var før tiltakene ble satt inn».

Enkelte kommuner som har vært hardt rammet, ser ut til allerede å ha blitt kvitt viruset. I kommunene Sel, Hol og Renneby som hadde relativt mange smittede i mars, har det ikke vært registret nye tilfeller etter 1. april. NRK melder at nesten 100 kommuner er smittefrie.

For å stoppe videre spredning er det svært viktig at alle med koronasmitte identifiseres. Derfor bør alle med luftveisinfeksjon teste seg for å undersøke om de kan være smittet eller ikke. De mange som tester negativt kan da slippe å bekymre seg. Tester en positivt og går i karantene, hindrer en videre spredning, samtidig som en og får god oppfølging av helsemyndighetene.

Ved strenge nok tiltak og nøye overvåking fra helsemyndighetenes side, også lokalt, og med fortsatt dugnadsinnsats fra oss alle, kan vi oppnå at spredning av korona blir et stadig mindre problem i alle deler av landet.

Dette har skjedd i Sør-Korea og New Zealand. Erfaringen viser at det samme er fullt mulig i Norge, også i lokale områder med relativt høye smittetall.