Hjemmeskole har fungert over all forventning

Med tett oppfølging fra en trygg voksen får mange elever gjort mer enn noen gang.

Publisert Publisert Nå nettopp

Ikke bare skolen, men også vi i hjelpetilbudene har fått et spark bak, videomøte fungerer, skriver Elisabeth Randall Andreassen. Foto: Privat

Debattinnlegg

Elisabeth Randall Andreassen Psykolog i Øygarden PPT

Da koronaen kom og skoler og barnehager stengte, forsvant også hjelpeinstansene inn på hjemmekontor. Som psykolog i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) følger jeg opp barn med et stort spekter av vansker. Jeg bekymret meg for barn med vanskelige hjemmesituasjoner, barn innen autismespekteret, eller med ADHD osv.

I arbeidet med disse barna gjentar jeg til stadighet behovet for struktur, rutiner og forutsigbarhet. Nå var dette borte. Men verden gikk ikke under, og etter hvert kom gjenoppsto kontakten med foreldre og ungdom.

Jeg har spurt: Hvordan går det med dere og hjemmeskolen? Jeg har utvekslet erfaringer med kollegaer internt og eksternt. De fleste svarer at det går bra. Over all forventning.

Les også Foreldrekoden: Sliter du med å sjonglere jobb, foreldrerolle og hjemmeskole?

Med tett oppfølging fra en trygg voksen får mange gjort mer enn noen gang. Sperrer knyttet til undervisning letter, noen har gjennombrudd innen gangetabellen eller skriving. Det er barn med autisme som stortrives på videoundervisning. De deltar, men kan skru ned lyden om det blir for plagsomt.

Andre har nytte av kunne spille av undervisningen på nytt så de får med seg alt. De kan jobbe med ting i eget tempo. For barn som strever med å komme i gang med oppgavene hjelper det veldig at det ikke er nytt fag etter 45 minutter.

Skolevegrere er en annen gruppe som forteller om positive effekter av hjemmeskole. Flere har nå 100 prosent oppmøte og gjør mer skole enn på lenge. Det er mer avslappet hjemme uten den daglige kampen for å få barnet ut av huset.

Ingen skal ut av huset nå. Kanskje kommer noen av disse tilbake til skolen når den åpner. Nå er de mer à jour med skolearbeidet og ingen kommer til å spørre dem hvor de har vært.

Les også Lærer: «Vi bør vurdere mindre skolearbeid også etter koronaskolen»

Koronakrisen har skubbet oss år fremover på digital undervisning, og nå har alle elever og lærere fått erfaring. Foreldre har fått bedre innsikt i barnas skolehverdag og vi i hjelpetilbudene har også fått et spark bak, videomøte fungerer. Hva kan vi lære og ta med oss videre i arbeidet med og på skolen?

På jobben har vi tradisjonelt vært imot hjemmeundervisning for skolevegrere, målet er jo å få eleven på skolen. Men må skolen være på skolebygget, i klasserommet? Kan man bruke hjemmeskole i overgangsfaser for å lette tilbakeføring?

Barn med autisme kan oppleve klasserommet som en slitsom sensorisk opplevelse. Kan elevene ha nytte av at undervisningen strømmes til et grupperom? Hvilke betraktninger må vi gjøre om personvernet til elevene i klasserommet? Hva vil det kreve av ressurser, rom, utstyr og personale?

Les også Det er mange som må vente nå. Også barn som skulle ha fått vurdert omsorgssituasjonen sin.

Hvordan skal vi tenke om at mange elever rapporterer om økt utbytte av hjemmeundervisning? Vil læreren vurdere produktiviteten likt? En del rapporterer også om en mer positiv innstilling til skolearbeidet. Er det fordi oppgavene er annerledes formulert og treffer noen bedre?

Er det tettere oppfølging av trygge voksenpersoner, som skolen vanskelig kan matche? Er det fraværet av negative faktorer på skolen som frigjør kapasitet? Vi drøfter de utrygge hjemmene, men det er også mange som er utrygge på skolen, f.eks. de som mobbes.

Jeg skal ikke skjønnmale hjemmeskolen med individuelle opplegg og kontakt via video. Det er mange som har det svært tungt nå. Barn som lever i utrygge hjem, familier som har fått økonomiske problemer. Noen får avbrutt læretiden eller viktige forberedelser i overgangen fra barnehage til skole. Og skolen er ikke bare fag.

Les også Planlegger du norgesferie? Disse parkene holder åpent.

Den sosiale læringen, samarbeid, lek og fysisk utfoldelse reduseres kraftig. Hva blir effekten for innvandrerbarn som mister hovedarenaen for å lære sitt nye språk? Sosiale forskjeller vil bli større uten utjevningen skoler og barnehager representerer.

Likevel har hjemmeskolen vært en positiv opplevelse for mange. Vi skal ikke legge ned skolene og tilby alle hjemmeundervisning, men det er mye vi som samfunn kan lære.