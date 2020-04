Ikke gi korona et etnisk ansikt

Jeg er skeptisk til å finne syndebukker blant innvandrerbefolkningen.

Mohamud Ali advarer mot å fremheve smittetallene for ulike befolkningsgrupper i Norge. Foto: Privat

Mohamud Ali Karriererådgiver, Stord

Torsdag publiserte Folkehelseinstituttet (FHI) en ny dagsrapport om koronasmitten i Norge og dens status i befolkningen.

Rapporten har tidligere inneholdt opplysninger om sykdommen basert på smittested, antall smittede per fylke, alder og kjønn. Men nå var det lagt til et nytt avsnitt med fordeling på fødeland.

Det står at 18 prosent av de smittede i Norge har fødeland utenfor Norge. Av disse er den største gruppen folk fra Somalia (201 personer), Sverige (45), Pakistan (41), Irak (37), Iran (36), Filippinene (31) og Danmark (30).

Det er bra med målrettet formidling av informasjon om pandemien til særlig utsatte grupper i Norge, som innvandrere.

Men jeg er skeptisk til å finne syndebukker for pandemien blant innvandrerbefolkningen i Norge og dermed gi smitten et etnisk ansikt.

Utbruddet av covid-19 startet som en opphopning av personer med alvorlig lungebetennelse av ukjent årsak i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019.

Det tok ikke lang tid før kinesere som bor i utlandet ble rammet fordommer og fremmedfrykt. Både i Europa og Nord-Amerika har kinesere og andre asiater fortalt om rasistiske opplevelser etter at viruset har spredt seg til en rekke land.

Somaliere er allerede en av de mest stigmatiserte og diskriminerte gruppene her i landet, og nå som FHI publiserer smittestatistikk etter etnisitet, frykter jeg at de blir en gjenstand for ytterligere stigmatisering og ekskludering.

Tallene FHI publiserte viser ikke smitteårsak, antall testede blant hver innvandrergruppe eller om de har evt. tatt høyde for andre aspekter som kan forklare de høye smittetallene. For eksempel at mange jobber i utsatte yrker, som regnes som samfunnskritiske funksjoner, som helse, varehandel, transport, renhold, osv.

I mangel på tydelig årsaksforhold, er det veldig lite som tyder på denne statistikken tjener noen som helst hensikt, men tvert imot forsterker fordømmelse og fremmedfrykt.

Nylig har det sirkulert en filmsnutt i sosiale medier av en politimann fra forebyggingsenheten i Oslo politidistrikt, som formidler informasjon fra smittevernoverlegen i Oslo om smittebekymring for det somaliske miljøet.

Hvorfor valgte overlegen å bruke politiet for å opplyse om borgere sin helse og velstand, i stedet for selv å formidle den viktige beskjeden?

Dette er åpenbart ikke måten å bekjempe en pandemi. Myndighetene må revurdere sin fremgang overfor utsatte grupper og metodene de bruker for å kommunisere med dem.

Står vi sammen, er vi sterkere. Solidaritet er nøkkelen til å bekjempe kriser, og spesielt nå som vi står overfor en internasjonal krise.

Helseapparatet må være flinkere å formidle infoen til disse miljøene på en måte de forstår, og det viktigste av alt er å behandle dem likt som den øvrige befolkningen.

Det er ikke slik at noen innvandrergrupper er vanskeligere å nå ut til enn andre, men myndighetene må komme med strategier for å nå ut til disse miljøene og aktivt drive formidling.

Ikke minst må de beskytte folk som jobber i de kritiske yrkene.