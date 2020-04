Vi gjør ikke dette for moro skyld

Ha litt respekt for oss vektere.

Publisert Publisert Nå nettopp

Torbjørn Gunnar Titlestad arbeider som vekter ved sykehuset på Voss under koronakrisen. Foto: Privat

Debattinnlegg

Torbjørn Gunnar Titlestad Vekter, Voss

Nå i denne krisen, med påfølgende «lockdown», føler jeg at det er en yrkesgruppe som blir litt glemt. På tross av at vi gjør en ganske så formidabel innsats. Vekterne.

Under normale forhold, treffer du oss helst i døren på utesteder, og på diverse kjøpesentre og butikker. Da, og særlig når du treffer oss i døren på utestedene, er det ikke måte på hvilke navn du setter på oss.

Tyttebærpoliti er vel et av de finere navnene vi blir titulert med. Men i dagens situasjon er vi faktisk en del av den nasjonale beredskapen!

Vi vokter ved sykehus og butikker der vi normalt ikke er å se, og da hadde det vært kjekt om publikum faktisk skjønte at vi ikke har stilt oss opp bare for moro skyld, fordi vi er «noen maktsyke jævler».

Les også Marianne tråkket over på uteserveringen på Bryggen. Nå må hun leve med sterke smerter resten av livet.

Vi står der, med fare for selv å bli smittet, på grunn av at noen ser det som nødvendig at det blir holdt kontroll og oversikt, slik at samfunnet kan fungere på et vis.

Selv sitter jeg nå ved Voss Sykehus, og ser, dessverre, at det faktisk er bruk for meg. Folk tenker først og fremst på seg selv, og misforstår dette med smittevern.

«Jammen, ser jeg syk ut?» er ofte kommentaren når folk blir bedt om å spritvaske hendene.

For hvordan ser egentlig en koronasmittet person ut?