Som samfunn er vi nå i en påtvunget fastetid

Dette er en øvelse i karakterstyrke, moral og takknemlighet.

Biskop Halvor Nordhaug ser likheter mellom koronakrisen og fastetiden rundt påske. Vi skal likevel ikke romantisere koronaen, skriver biskopen Foto: Rune Nielsen (arkiv)

Halvor Nordhaug Biskop i Bjørgvin

Jeg husker godt at mor ringte meg 8. mai 1995, på 50-årsdagen for frigjøringen. Med litt skjelvende stemme sa hun: «Den gleden den dagen, den utrolige gleden kommer jeg aldri til å glemme, og du aldri til å forstå.»

Vi som er født etter krigen, har som kollektiv aldri opplevd noe som en gang minner om det krigsgenerasjonen fikk erfare. De skulle nok gjerne vært den erfaringen foruten, men gevinsten etter fem år med okkupasjon, var den jublende gleden over friheten som vendte tilbake.

Gleden, men også takknemligheten og vissheten om at denne friheten ikke var selvsagt.

Vi har aldri kjent et slikt vedvarende mørke, og har derfor heller aldri fått oppleve en tilsvarende grensesprengende glede. Som kollektiv er vi de første generasjoner i Norge som har vokst opp tilnærmet friksjonsløst, med jevn vekst og stadig kortere avstand mellom ønske og oppfyllelse.

Det har gitt oss mange goder og muligheter. Men vi har ikke fått den trening i karakterstyrke, moral og takknemlighet som kan, men ikke nødvendigvis må, følge av savn og avkall.

Kanskje er koronaen det nærmeste vi som folk skal komme noe som minner om krigen? Er dette i så fall muligheten vi får til en type kollektiv fastetid og reorientering?

For det er tankevekkende at det akkurat er i fastetiden koronaen rammer oss. Faste er nettopp en øvelse i savn og avkall, mens vi venter på bedre tider.

Fastetiden går fra askeonsdag til påskedag, og er en forberedelsestid før den største festen i kirkeåret. I denne ventetiden velger mange å leve enklere, og gi avkall på goder man ellers unner seg, for å kunne feste oppmerksomheten på det som betyr mest: kjærligheten til Gud og medmennesker.

Fastetiden har et dobbelt ansikt: Det er en tid preget av alvor og forsakelse. Samtidig er det en tid som skal tjene gleden. For når fastetiden er over, blir gleden over festen desto større.

En prest sa en gang at ingen pipe smakte så godt som den han tok første påskedag etter å ha levd i syv uker uten.

Livet trenger kontraster. Den som fester hele tiden, opplever aldri festen som et overdådig brudd i hverdagen, og fester derfor aldri.

Som samfunn er vi nå i en påtvunget fastetid. Vi må gi avkall på helt grunnleggende ting som hører hverdagen til, og leve med savn, avstand og restriksjoner. Ingen vet hvor lenge dette varer, og om vi etter påske går mot mer, eller mindre frihet.

Men vi vet allerede at mange er påført enorme økonomiske tap, og flere frykter at arbeidsplassen ikke vil være der når denne tiden er over.

Vi skal ikke romantisere koronaen og late som om dette er en kjærkommen øvelse i måtehold. Koronaen er en ulykke, en ødeleggende invasjon. Mange mister ikke bare tryggheten, men også livet.

Men ut av dette kan det også komme noe nytt og godt. Vi merker kanskje at noe av det som krigen brakte i sitt kjølvann, en skjerpet moralsk bevissthet og en ny fellesskapsfølelse, også spirer nettopp nå.

Foran meg på skrivebordet ligger en seddel som jeg fant i postkassen med overskriften «Kjære naboer». Det er gruppen «Folk som hjelper hverandre – Landås», som inviterer til å melde fra på Facebook både om behov for hjelp og om tilbud om tjeneste.

Denne nye mentaliteten, preget nettopp av omsorg om fellesskap, minner om dagene etter 22. juli 2011. Men hvor lenge hang det egentlig i den gangen? Kan vi håpe at det skal gå dypere inn nå?

At vi når dette er over, har blitt så impregnert av koronaens fastetid, at vi beholder blikket for hverandre, solidariteten og omsorgen for de svakeste mellom oss?

Og kan vi også håpe at vi vil kjenne mer takknemlighet over det å kunne komme sammen, ha et arbeid, et oppegående helsevesen og politiske ledere som vi faktisk kan ha tillit til?

At de jevne og alminnelige tingene som før bare var der, og derfor ikke egentlig ble sett, kan lyse med sterkere glød?

Overgangen fra fastetid til fest er i kirken på det sterkeste i spennet mellom langfredag og påskedag. Det som så ut som bare død og ulykke, viste seg å være en overgang til noe nytt og bedre.

Fortellingen om Jesu død og oppstandelse er det store sentrum og det bankende hjertet i den kristne troen. En fortelling om forsoning, oppstandelse og håp om et evig liv.

Men dette er også en grunnfortelling i hele vår kultur som har preget oss alle, uansett hvilket forhold vi har til kristendommen.

Påskeuken sier oss noe som faktisk ikke er selvsagt: Alt er ikke bestemt av en ukjent skjebne til å gå i en uendelig sirkel, eller en hellende nedoverbakke mot intetheten. Livet har en retning, et mål og en fremtid. Det er håp om forandring og nye muligheter.

Men disse mulighetene kan gå tapt, hvis vi ikke stopper opp, blir stille og tar inn over oss at vi er ved et veikryss. Hvor skal vi gå videre herfra? Skal alt bli som før?

Vi kan allerede nå begynne å tenke på hva vi kan lære i koronatiden. Hva blir viktig for oss fordi vi må savne det? Og hvordan kan vi, når unntakstiden er over, leve slik at det beste herfra blir med oss videre?