Huseierne i sentrum bør finne leietagere som er verdt å avlegge et besøk.

BUTIKKMIKS: Verken tilgjengelighet med bil eller Bybanen vil redde Bryggen, mener innsender Gunnar Ødven. Han mener det heller bør satses på spesialbutikker. byoutline Jannica Luoto

Gunnar Ødven

Gunnar Ødven byoutline Privat

Bergen sentrum i alminnelighet, og Bryggen i særdeleshet, er med sin folketomhet blitt et trist skue. Jeg har i 30 år hatt min daglige gange over Bryggen. Utenom turistsesongen har det vært guffent å gå der så å si helt alene og forlatt.

Synne Johnsson skriver i et debattinnlegg i BT 01.07: «Bergensarane må ta tilbake Bryggen, gå der, støtte opp om dei lokale bedriftene som framleis er der.»

Det er fint å se at noen ønsker seg at Bryggen skal bli et sted med liv og handel, men en slik oppfordring vil neppe hjelpe. Det skal mer til for å skaffe seg kunder enn en oppfordring til støtte.

Verden har forandret seg, og noe (som for eksempel Fisketorget) vil vi aldri få tilbake. Hovedproblemet er at det bor for få mennesker i Bergen by. At en så fantastisk butikk som Rivelsrud på Kjøttbasaren måtte legge ned på grunn av sviktende kundegrunnlag, forteller det meste.

Noen som bor på landet, som Fana, Åsane eller Mathopen, mener at dersom de bare kunne ta bilen med seg til byʼn, ville alt bli meget bedre. Det er en illusjon. På 1960-tallet kunne de få som hadde bil parkere foran inngangen til Sundt. Med den biltettheten vi har i dag, er det en umulighet å få plass til alle bilene på veiene til og fra, eller å få parkert i et trangt bysentrum.

Jeg ser òg at noen mener at Bybane over Bryggen er det som skal til for å gjøre susen. Tja, vi har i dag en Bybane som går gjennom Kaigaten med få minutters mellomrom. Så vidt jeg kan se har ikke dette ført til en oppblomstring av varehandelen i Kaigaten.

Så kan man gjøre noe utenom å øke antall sentrumsbeboere? Ja, absolutt. Huseierne i sentrum burde bli mer aktive når det gjelder å finne leietagere som kan skape noe som er verdt å avlegge et besøk. Dette i motsetning til den kortsiktige gevinsten ved å ta inn nok en 7-Eleven.

Den som har besøkt gaten Jermyn Street i London, har fått seg en opplevelse som det er verdt å skrive hjem om. En gate fylt opp med små spesialbutikker som tilfredsstiller behovene til dem som ønsker seg noe som er verdt å betale for. De tilbyr noe til et kundesegment som ser på annet enn om prisen er satt ned med 70 prosent.

Bergen er nok for liten til et slikt butikkutvalg, men noe kan gjøres.

På Bryggen finner man nå butikker som først og fremst tilbyr varer av det slaget som tyskere kaller «typisch Norwegerpullover». Sikkert interessant for noen av turistene, men hvor mange bergensere løper til Bryggen for å sikre seg en typisk norsk-genser?

Bryggen har én butikk i Bredsgården som selger fiskeredskaper. Det har sikkert vært en tung periode å bli så kjent, bare ved hjelp av jungeltelegrafen, at potensielle kunder finner frem til denne flotte butikken. Men de har overlevd og lever fremdeles. Ikke verst bare det!

Tenk hva Bryggen kunne ha blitt til om man fikk til en butikkmiks som var slik at også norske kunder tok seg bryet med å besøke området, selv om det ikke er «SALE» (det må være på engelsk) til gi-bort-priser hele året.

Dét kunne ha vært noe å skrive hjem om!

Publisert 5. juli 2019 07:04

