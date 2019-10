Vi trenger flere leseplasser, UiB!

Hvor lurt er det av Universitetet i Bergen å selge eiendommer, når studentene mangler leseplasser?

PLASSMANGEL: Universitetet i Bergen tar inn langt flere studenter enn de har lesesalsplasser til, skriver Martin André Blomli Frøyseth. Privat

Debattinnlegg

Martin André Blomli Frøyseth Student, Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen har solgt Vektertorget, kunne man lese i BT 02.10. Det er mye man kan si om dette bygget og de tilhørende lokalene, men i en tid hvor universitetet fremdeles tar inn flere og flere studenter enn vi egentlig har plass til, trenger vi alle former for undervisningsplasser vi har.

I 2018 hadde Universitetet 12.000 flere studenter enn de faktisk hadde plass til, anslår Eiendomsavdelingen. Å stue en økende mengde studenter inn på et stadig krympende areal begynner å vise sine utfordringer.

Jeg tror ikke universitetsledelsen har dårlige hensikter, men jeg tror ikke de forstår frustrasjonen blant studentene som ser dette på nært hold.

Som student ved UiB opplever jeg ofte at det er trangt om leseplassene og kollokvierommene, spesielt i eksamenstiden. Det påvirker arbeidsviljen og motivasjonen når man er nødt til å kjempe om plass. Enkelte ganger må man finne seg plasser utenfor universitetets bygninger.

Det er selvfølgelig hyggelig å gå på kafé og ta seg en kopp kaffe eller to, men mange kafeer ønsker ikke at studenter okkuperer plassene for å lese. Det er ganske forståelig. Vi kan ikke forvente at de skal fungere som en sekundær lesesal for studenter som ikke gjør stort annet enn å kjøpe en enkel kaffe.

Jeg kan kun snakke av mine egne erfaringer som student ved SV-fakultetet, men det var like ville tilstander på HF-biblioteket ved Haakon Sheteligs plass. Studentene klagde over at folk fra blant annet jussen hadde infiltrert deres leseplasser. Også studenter utenfor universitetet benytter seg av disse, som for eksempel NHH.

Jussens egne studenter opplevde tilsvarende plassproblemer på sine leseplasser, med dårlig luft og få plasser. Det samme gjelder Studentsenteret. I høyintensitetsperiodene ser man at mye av plassen på senteret benyttes som en slags mellomting mellom lesesal og kantine.

Jeg blir bekymret når eiendomsdirektøren ved UiB, Even Berge, bruker begrep som «effektivisering av arealmassen». Berge viser selv til at planen er å selge unna flere bygg etter hvert. Det har skjedd, og skjer heldigvis mye på denne fronten, men jeg er ikke sikker på om dette er riktig vei å gå. Spørsmålet er hvor lurt dette vil være i fremtiden, dersom man vil opprettholde eller øke studentmassen.

Det jeg kanskje er mest spent på, er om dette gir oss flere gode leseplasser og områder vi kan benytte oss av, eller om vi må fortsette å kjempe om de få plassene vi har i fremtidens eksamensperioder.

Publisert 7. oktober 2019 19:04