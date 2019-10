Norge blir bedre under regjeringen Solberg

Aps Eigil Knutsen mener regjeringen svikter kommende generasjoner. Det er en setning som har mer til felles med orwellsk nyspråk enn virkeligheten.

TIL MOTANGREP: Tom-Christer Nilsen (Høyre) svarer på kritikken fra Arbeiderpartiets Eigil Knutsen. Vegar Valde (arkiv)

Debattinnlegg

Tom-Christer Nilsen Stortingsrepresentant (H)

For mindre enn 30 minutter siden

Vårt ansvar er å levere landet videre til neste generasjon i litt bedre stand enn da vi tok over. En skal alltid være ydmyk i møtet med denne utfordringen, og en kan alltid lete etter hvordan en kan gjøre det bedre.

Det er likevel en kjensgjerning at om det fortsetter slik som det nå ser ut, vil Norge og neste generasjon være bedre stilt ved utløpet av denne regjeringsperioden enn da den startet.

Arbeidsledigheten er lav, flere er i jobb enn noen gang, det sikrer velferd og fremtid. Sysselsettingsgraden, altså andelen som er i arbeidsmarkedet, er på vei opp for første gang siden 2008.

Utslippene går ned, om ikke fort nok så går de ned. Når Knudsen sier at de gikk opp i fjor, så er det ikke riktig. Beregningsmessig gikk de opp, fordi vi kuttet bruken av palmeolje. Det gir dårligere tall, selv om bruken av drivstoff gikk ned, men er bedre for klimaet totalt.

Salget av drivstoff i Norge har sunket med 4,5 prosent siden i fjor. Det er nå mye lavere enn det var i det siste året med rødgrønn regjering. Bare i august sparte dette klimaet for mange millioner kilo CO₂. Det er å trygge neste generasjon, ikke å svikte den.

Investeringene i vei og bane er økt med 80 prosent. Vei og bane blir vedlikeholdt bedre, og det bygges nytt. Bybanen får 66 prosent statlig medvirkning, og tilskuddene til kollektivtrafikk øker. Byluften er bedre enn noen gang i moderne tid. Det er å sikre neste generasjons muligheter.

Næringsrettet forskning er doblet under denne regjeringen. Dette er investering i fremtidens produkter og arbeidsplasser. Det trygger kommende generasjons mulighet til arbeid. Frafallet fra videregående skole er rekordlavt. Flere får en fremtid med riktig og god kompetanse.

Knutsen peker på karbonfangst og lagring som en mulighet til arbeidsplasser og utslippskutt. Det er vi enige i. Derfor skal vi gjøre det. Derfor er der også investeringer til forberedende arbeider som å borre prøvebrønn for lagring i statsbudsjettet. Det er rart at man ikke har fått med seg det.

Knutsen peker på at forskjellene øker. Vel, derom strides de lærde, siden de fleste måltall ikke inkluderer de tiltakene vi gjør for å jevne ut forskjeller. Men for å motvirke dette innføres blant annet redusert SFO-betaling, høyere barnetrygd og fritidskort. Glem ikke det viktigste: en lav arbeidsledighet.

Vi skal alltid lete etter måter å gjøre ting enda bedre på, hver eneste dag. Men de fleste vil nok si at kommende generasjoner hadde større grunn til å føle seg sviktet i 2013 under de rødgrønne enn i 2019.

Publisert 10. oktober 2019 16:46