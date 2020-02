Sololøp løser ikke klimakrisen

Strømkabelen North Connect vil skape arbeidsplasser, bygge velferd og kutte utslipp.

OVER SJØEN: Den planlagte kraftkabelen North Connect har koblingspunkt i Simadalen i Eidfjord og Peterhead i Storbritannia. Foto: Google Earth

Debattinnlegg

Tobias Strandskog, bystyrerepresentant (H) og Liv Kari Eskeland, Stortingsrepresentant (H) og medlem av Energi og miljøkomiteen Høyre

Høyre og Arbeiderpartiet har alltid stått sammen, men Vestland Arbeiderpartiet demonstrerer nå at den tiden snart kan være over.

Veien ut av klimakrisen er internasjonalt samarbeid med andre land. Da er det trist at Vestland fylke, med Arbeiderpartiet i spissen, går imot kraftkabelen North Connect.

Proteksjonisme er ikke løsningen, verken på meningsmålinger eller i klimapolitikken.

Helt siden folk slo seg ned i dette landet har handel vært avgjørende for livsgrunnlaget. Vi har høstet av naturressursene og handlet med andre land. Vi er avhengige av handel, og er sårbare for handelsbarrierer og proteksjonisme.

Tobias Strandskog og Liv Kari Eskeland Foto: Privat / Elias Dahlen (arkiv)

Den siste tiden har det imidlertid blåst en proteksjonistisk vind over verden, og denne har også kommet til Norge. For mens det er uproblematisk at vi selger fisk, olje og industriprodukter, har mange gitt uttrykk for at det ikke er greit at vi selger strøm.

Når vi kan selge strømmen fra vannkraften vår til en høyere pris, øker verdien av norsk vannkraft. Dette kommer spesielt Vestlandet til gode, ettersom det er her en stor del av kraftproduksjonen er.

Vannkraften, fossefallene og vassdragene vil fortsatt være i offentlig eie. Vi høster bare av naturressursene og forvalter dem på en måte som gjør at vi kan beholde velferden vår og vri økonomien vår over på mer grønne løsninger.

Prosjektet vil også kunne redusere utslipp tilsvarende rundt 40 prosent av utslippene fra den norske bilparken. Ved å kjøpe norsk, stabil vannkraft kan Storbritannia erstatte sine kull- og gasskraftverk med vindkraft, til tross for at denne er mer ustabil.

North Connect er noe så sjeldent som et prosjekt som virkelig kutter utslipp i stor skala, samtidig som det gir økt eksport og økte inntekter til norske kommuner, fylkeskommuner og staten.

Vi har ikke råd til å si nei til et prosjekt som i tillegg til utslippskutt trygger velferd, gir stabile lave strømkostnader, og gir flere grønne arbeidsplasser i Norge.

