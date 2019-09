Gi deg nå, Gunnar Staalesen!

På Bryggen skal vi verken ha bybane eller biler.

UTEN TRAFIKK: Innsenderen vil ha trafikken bort fra Bryggen, omtrent slik Peter Christian Frølich (H) og illustratør Fabian Gohde så for seg da de laget denne illustrasjonen i 2014. Illustrasjon: Fabian Gohde

Debattinnlegg

Per Helge Iversberg Pensjonert politi

For mindre enn 1 time siden

Jeg ser at forfatter Gunnar Staalesen har et innlegg i BT 24. september, hvor han atter en gang forherliger Bybanen over Bryggen, og hvor han samtidig utfordrer Sofie Marhaug i Rødt og Ove Sverre Bjørdal i Senterpartiet.

Ja, min gamle skolekamerat er en morsom mann, han er bekymret for hva de vil finne i grunnen under Peter Motzfeldts gate og den gamle Manufakturbygningen. Da burde han heller bekymre seg for hva de vil finne under grunnen fra Kaigaten og frem til Festningskaien. Grunnen på denne strekningen må nemlig graves opp og forsterkes.

Når det gjelder Peter Motzfeldts gate, kan denne spares ved å trekke innslaget litt sørover, fordi det gamle sparebankhuset må rives uansett, og grunnen der er allerede oppgravd.

FOLKSOMT: Store arrangementer på Bryggen kan neppe kombineres med noen bybanetrasé, mener innsenderen. Bildet er fra Tall Ships Races i 2014. Elias Dahlen (arkiv)

Så må du heller be om et regnskap over hva det vil koste å legge om alt rørnett og kabelnett på strekningen fra Kaigaten til Bryggen. Som gammel rørlegger vet jeg at dette vil koste enormt mye, og disse «kjuaguttene» av noen politikere som er valgt inn i bystyret, har ikke peiling på hva det vil koste. Ingen vet hva vi vil finne i denne grunnen.

Gi deg nå, Gunnar, med disse innleggene om Bybanen, og møt meg heller på Madam Felle over en duggfrisk pils når vi arrangerer Tall Ships Races, og det ikke er plass til flere folk. På Bryggen skal vi verken ha bybane eller biler.

Publisert 27. september 2019 18:16