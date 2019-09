BTs feilkobling om Fagforbundet

Mette Nord leder i Fagforbundet

Bergens Tidende tar fullstendig feil når det på lederplass 18. september blir hevdet at Fagforbundet har drevet en «svertekampanje» mot Senterpartiet. Tvert imot har vi gitt både Ap, SV og Sp økonomisk støtte, og sagt klart at vi håpet de ville gjøre et best mulig valg.

Samtidig har vi oppfordret alle de tre partiene om å søke samarbeid med hverandre – og ikke med høyrepartiene. Det har vi gjort fordi interessene til Fagforbundets 370.000 medlemmer står på spill når Høyre og Frp får makt.

I valgkampen har vi sett at høyresiden hevder vi «krisemaksimerer», når vi snakker om deltidskrisen i pleie og omsorg, og at Høyre «klikker i vinkel» av kravet om heltidskultur.

Samtidig varslet høyresiden privatisering av sykehjem og andre kommunale tjenester. Dette ville rammet våre medlemmer og innbyggerne, og vi mener at samarbeid mellom Ap, SV og Sp er det beste vernet mot høyresidens politikk for profitt i velferden.

Selv om Fagforbundet samarbeider med de rødgrønne partiene nasjonalt og lokalt, kan ikke BT på ramme alvor mene at vi ikke skal kunne kritisere dem når vi er uenige med dem.

Det er riktig at noen av våre tillitsvalgte, i enkelte deler av landet, reagerte på at Sp ikke ville avklare om de ville søke makt med høyresiden. Det er også riktig at vi etter valget har sett at både Ap og Sp enkelte steder har gått sammen med Høyre og Frp, selv om de kunne sikret rødgrønn makt.

I slike tilfeller er Fagforbundet kritiske til både Ap og Sp.

Hovedbildet etter valget er likevel at de rødgrønne partiene har fått til gode samarbeid i svært mange kommuner og fylker, noe vi i Fagforbundet applauderer. I motsetning til BT er vi svært glade for at Høyre og Frp ser ut til å få vesentlig mindre makt i Kommune-Norge. Det er bra for våre medlemmer og lover godt for stortingsvalget.

Vi er enige med BT i at det viktigste for Fagforbundets medlemmer er hva slags politikk som blir ført. Derimot er vi dypt uenige i at det ikke er viktig «kva farge det er på partilogoane» til partiene som styrer.

Når BT ikke ser at det er en sammenheng mellom hvilke partier som styrer og hva slags politikk som blir ført, er det en alvorlig feilkobling.

