Barn utsettes for lojalitetspress

Vi må vektlegge viktigheten av kontakt med begge foreldre.

«Ja, vi elsker» – med strofen «Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor» – knytter opplevelsen av tilhørighet til vårt foreldreopphav, skriver Eivind Meland. Foto: Bård Bøe

Eivind Meland Allmennlege og professor emeritus

Nasjonalsangen ble fremført unisont den 17. mai klokken 13. Bjørnsons tekst med strofen «Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor», knytter opplevelsen av tilhørighet til vårt foreldreopphav, sammen med vår historie som folk og nasjon, og til våre drømmer om en bedre fremtid, og vår forpliktelse til å forsvare landet om det blir krevet.

BTs leder 11. mai kommenterte endringene i Bioteknologiloven og åpningen for eggdonasjon og tidlig ultralyd med dene påstanden: «Barns egenverdi er fullstendig uavhengig av relasjonen til deres biologiske foreldre».

I løpet av halvannet århundre er den rådende oppfatning blitt radikalt forandret fra et «bjørnsonsk» tilhørighetsperspektiv til et radikalt individualistisk syn. Et slikt skifte kommer med en ikke ubetydelig kostnad.

Eirin Eikefjord omtaler en av kostnadene i sin kommentar lørdag 16. mai. Hun refererer til menneskerettsdommene mot Norge, Høyesteretts storkammeravgjørelser i tre saker tidligere i vår, og til rapporter om uholdbare tilstander og sviktende kompetanse og rettssikkerhet i barnevernet i Bergen og Samnanger.

Hun skriver at feilene som er gjort, skal vi lære av for fremtiden, men de kan ikke få følger for dem som i de konkrete sakene har vært utsatt for offentlig iverksatt og sanksjonert mishandling.

Barn som har mistet kontakt med «gode nok» foreldre, utgjør en voksende minoritet i vårt samfunn. Det gjelder ikke bare i barnevernet, men også barn fra skilsmissefamilier som mister kontakt på grunn av samværssabotasje og foreldrefremmedgjøring.

Titusener barn i dette landet utsettes for fiendtliggjørende lojalitetspress. De skades av en individualistisk ideologi og manglende kompetanse både i barnevernet, i behandlingstjenestene og i rettsapparatet.

Menneskerettsdomstolen, og nå også norsk Høyesterett, har kommet med klare direktiver om at vi må vektlegge viktigheten av kontakt med begge foreldre. De ber oss lytte til Bjørnstjerne Bjørnson.

Internasjonalt er det økende oppmerksomhet mot foreldrefremmedgjøring. Det utvikles behandlingsprogram for barn som er fanget i fiendtlige forestillinger mot foreldre som er omsorgskompetente. Ett slikt program, som er forskningsmessig evaluert og dokumentert, heter «Family bridges».

I stedet for å la barn preges av ubegrunnet foreldrehat, som kan utvikle seg til selvhat, aggresjon og depresjon, er det på tide at tjenestene og rettsapparatet også i Norge utvikler kompetanse på å forebygge, diagnostisere og behandle slike overgrep mot barn.

Det er håp også for dem som allerede er skadet av offentlig omsorgssvikt og unnfallenhet.