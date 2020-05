Abid Raja vil, men får det ikkje heilt til

Språklova gjev ikkje det løftet for nynorskbrukarane som vi hadde grunn til å håpe på.

Abid Raja (V) la i førre veke fram regjeringas forslag til ny, felles språklov. Noregs Mållag er ikkje nøgde med forslaget. Foto: Thomas Brun

Peder Lofnes Hauge Leiar i Noregs Mållag

Kulturminister Abid Q. Raja (V) markerte 135-årsdagen for jamstillinga mellom nynorsk og bokmål med ei språklov heilt på det jamne.

No må Stortinget gjere lova betre.

Det mangla ikkje på store ord då språkministeren la fram lova. Dette var ein historisk dag for det norske språkmangfaldet og for nynorsken. Så kvifor skålar ikkje Mållaget i Mozell?

Dåverande kulturminister Trine Skei Grande (V) spende bogen høgt då ho sende språklova på høyring i fjor. Det var ikkje perfekt, men lova godt.

Peder Lofnes Hauge Foto: Jannica Luoto

Mållaget hadde store forventningar. Særleg likte vi framlegget om å legge fylkeskommunane heilt og fullt under språkreglane i mållova – som om dei var regionale statsorgan.

Det er mogeleg Raja ønskjer det, men språklova hans gjev ikkje det løftet for nynorskbrukarane som vi hadde grunn til å håpe på. Han har heller ikkje lukkast med å rydde i lovteksten der det var naudsynt.

Han kom rett nok ikkje til blanke ark i Kulturdepartementet, men vi hadde venta at han skulle bruke fargestiftane sine i større grad enn han har gjort. No er det Stortinget som må rette opp i feila frå i går.

For all del: Det er fleire ting som er bra i denne lova. At vi faktisk får ei heilskapleg språklov, er i seg sjølv gledeleg. At føremålet med lova slår fast at det offentlege har eit særleg ansvar for å styrkje nynorsk som det minst brukte av dei to likestilte skriftspråka i Noreg, er historisk.

Det har Raja rett i, men vi hadde venta meir.

Kvifor kan ein ikkje til dømes lovfeste at det offentlege ikkje får kjøpe inn programvare og digitale støttefunksjonar til bruk i skulen om dei ikkje finst på både bokmål og nynorsk? Kvifor stiller vi ikkje endå strengare språkkrav i offentlege innkjøp? Og kvifor i alle dagar skal ikkje denne lova ha sanksjonar?

Det må straffe seg å bryte språkreglane. Det er ikkje urimeleg å vente at staten følgjer sitt eige lovverk.

Den største feilen med språklova til Raja er formuleringa om kravet til skrivekompetanse i staten. Ansvaret for målbruken blir plassert på organet – ikkje individet. Slik flyttar dei effektivt makta over språkpolitikken frå dei folkevalde i Stortinget til den administrative leiinga i til dømes Statsbygg.

Etter høyringa har det kome inn ei presisering om at statsorgana og fylkeskommunane «skal kunne krevje» at byråkraten har nynorskkompetanse. Det er vel og bra, og betre enn det som blei sendt på høyring.

Men slik dei har ordlagt seg, kan direktøren i statsorganet også la vere å krevje denne kompetansen. Ho kan velje sjølv. Det vil kunne føre til ei formalisering av eit statleg bokmålsvelde – der nynorsken er eit andrerangs språk som ikkje lenger alle må meistre.

Men heldigvis: Makta ligg i Stortinget. Dei kan rydde opp.

Med den nye lova får fylkeskommunane rett nok nokre fleire språkplikter enn dei har i dag. Det er veldig bra at dei må svare private rettssubjekt på same språk og at dei må vende seg til nynorskkommunar på nynorsk. Språknøytrale fylkeskommunar får også beskjed om å «veksle mellom bokmål og nynorsk», men kan sjølv avgjere korleis og kor mykje.

Det er pinglete, samanlikna med det som blei sendt på høyring.

I høyringsutkastet føreslo regjeringa å legge fylkeskommunane heilt og fullt under reglane i mållova, som om dei var regionale statsorgan. Då ville dei måtte skrive nynorsk etter talfesta reglar.

Kommunane ville fått meir makt over fylkeskommunal språkpolitikk og fylkestinga kunne ikkje med eitt enkeltståande bokmålsvedtak hindra innbyggarane sine frå å møte nynorsk i kvardagane sine. Det fylkeskommunale sjølvstyret var viktigare enn nynorsken.

Som eit minimum håpar eg ein kan få på plass komitémerknader som slår fast at språkvekslinga må skje etter dei reglane som statsorgana må følgje.

For heldigvis: Makta ligg i Stortinget. Dei kan rydde opp.

Nynorskpartiet Venstre har røter langt tilbake i tid. I gode, gamle dagar var leiarvervet i Noregs Mållag noko ein gjerne tok på seg etter at ein hadde vore statsminister frå Venstre.

Sidan den gong har både Venstres oppslutning og talet på elevar med nynorsk som opplæringsspråk blitt mindre, men både Venstre og nynorsken lever vidare.

På kvar sitt vis.

Heilt sidan Mållaget blei skipa på eit vorspiel til Venstres landsmøte i 1906, har soga om både mållaget og Venstre vore uløyseleg knytt til kvarandre. Og mållaget passar framleis på Venstre sin nynorskpolitikk.

135 år etter at Venstre tvinga gjennom radikal språkpolitikk i Stortinget mot røystene frå embetsstatspartiet Høgre, så sit Venstre og Høgre i same regjering.

Det er vanskeleg å sjå for seg at Venstres stortingsgruppe i 2020 skal kunne akseptere at Høgre og embetsverket tilsynelatande får definere store delar av språkpolitikken.

Stortinget må språkvaske Raja si språklov. SV og Senterpartiet har alt varsla at dei vil skjerpe nynorskkrava. Det håpar vi Arbeidarpartiet også vil vere med på.

Det er framleis mogeleg å kome ut på andre sida med ei språklov som står i stil med statsråden sin pressekonferanse, og som betre sikrar nynorsken i det offentlege Noreg.