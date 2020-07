Ta til motmæle mot Kinas kvelertak

7,5 millioner mennesker har mistet ytringsfriheten. Erna Solberg (H) og Ine Eriksen Søreide (H), hvor er dere?

Publisert Publisert Nå nettopp

Under årsmarkeringen for Kinas overtakelse av Hongkong 1. juli marsjerte demokratiforkjempere i gatene. Foto: TYRONE SIU / REUTERS / NTB scanpix

Debattinnlegg

Emma Bø Student

Første juli 2020 trådte en ny sikkerhetslov i kraft i Hongkong, som blant annet forbyr kritikk av kinesiske myndigheter. Loven utgjør i prinsipp et kvelertak på Hongkongs selvstendighet, og presenterer potensielt slutten på Hongkong som et eget demokrati.

Den tidligere britiske kolonien ble overgitt til Kina fra Storbritannia i 1997, og ble dermed en del av Kinas «one country, two systems». Siden den gang har byens innbyggere kjempet for politisk selvstendighet fra Kina, og fortsettelsen av ytringsfrihet og demokrati.

Under de studentledede protestene i 2014, «Umbrella revolution», ble Instagram forbudt i Kina, for å unngå at informasjon om protestene ville nå kinesiske innbyggere.

Da jeg flyttet til Hongkong i 2015, forsvant selgere av sladrebøker om kinesiske myndigheter på mystisk vis. Lederne av studentdemonstrasjonene ble tilfeldig fengslet hver gang kinesiske myndigheter var på besøk, og stemningen mellom Hongkong og Kina ble enda mer anstrengt.

Med plass i FNs sikkerhetsråd burde Norge ta tydelig avstand fra Kinas menneskerettsbrudd, skriver Emma Bø. Foto: Privat.

En venn fra Hongkong sto på gaten med megafon og ropte om ytringsfrihet og demokrati i 2016. Nå har hun hemmelige profiler i sosiale medier, og ber oss venner være obs på fremmede som skulle ønske informasjon om henne.

I 2019, da Kina skulle vedta en lov om at kriminelle i Hongkong kunne overrekkes til Kina, tok to millioner til gatene i protest. Det utgjør 25 prosent av Hongkongs befolkning. Bakgrunnen for protestene var frykt for at kinesere med politisk asyl i Hongkong skulle overrekkes til Kina. Kampen mot Kinas innflytelse har vart lenge.

Hongkongkinesere har i dag et eget pass, med nærmest like privilegier som det norske passet, en egen grensekontroll, egen pengeenhet, et eget flagg, et eget demokratisk system. De snakker kantonesisk, ikke mandarin - og kanskje viktigst, hongkongkinesere har en egen nasjonsidentitet.

Etter FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, har enhver rett til menings- og ytringsfrihet. Det er folkets vilje som skal bestemme hvordan det offentlige styres, og denne viljen vil bli representert gjennom periodiske, rettferdige og hemmelige valg.

Med andre ord skal det være folket selv som bestemmer hvordan samfunnet man bor i skal styres. Ved å innføre sikkerhetsloven, bryter Kina, nok en gang, menneskerettighetene.

Nå har Norge fått en plass i FNs sikkerhetsråd, og innehar dermed en av de mektigste setene i verden. Jeg håper vi kan vise oss setet verdig, og ta langt tydeligere avstand fra menneskerettsbruddene som Kina foretar seg.

Å signere en uttalelse der Kina bes revurdere loven, er ikke nok. Regjeringen kan ikke legge seg på rygg for Kina av økonomiske hensyn. En plass i Kinas fryseboks, er bedre enn å ha menneskerettighetssbrudd på samvittigheten.