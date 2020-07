Et forsvar for den saklige byutviklingen

Det høres sikkert kjedelig ut, men demokrati tar tid og skal gjøres ordentlig.

Når man plasserer ut bysykler, gjøres faglige vurderinger. Elsparkesyklene må underlegges de samme kriteriene, skriver byråd Thor Haakon Bakke (MDG). Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

Debattinnlegg

Thor Haakon Bakke Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)

De gående skal prioriteres øverst i all planlegging av gåbyen Bergen. Det er en tydelig prioritering som kommer frem i kommuneplanens samfunnsdel, en plan lagt frem av et Høyre-byråd i 2015. Den vektlegger trafikksikkerhet og en tilgjengelig by for alle.

Som oppfølging av samfunnsdelen, har en gåstrategi for Bergen vært på høring. Den kommer nok til politisk behandling i bystyret til høsten.

I utkastet omtales blant annet elsparkesyklene, og det fremheves at fotgjengere alltid skal prioriteres i møte med andre trafikantgrupper.

Utfordringene som oppstår når disse hindrer fri ferdsel er vurdert, og det er ønsket at man har brukermedvirkning med for eksempel Blindeforbundet og andre som kan møte på problemer med el-løpehjulene. Strategien foreslår også at plassering av løpehjul på fortau ikke bør tillates.

Omstendelig prosess? Ja. Nødvendig? Ja, om man skal ta innbyggerne og medbestemmelse på alvor.

Høyre får mene det de vil, men byrådet mener det bør tas til høsten i en demokratisk prosess, heller enn å ivre for at man skal ta snarveier når det allerede foregår et grundig faglig og politisk arbeid.

Det jobbes for øvrig parallelt med et prøveprosjekt for elsparkesykler i Åsane og innhentes stadig nyttige erfaringer fra andre byer.

Det juridiske bildet er også utydelig: Enkeltaktører mener for eksempel at kommunene ikke har noen rett til å regulere dem. Ryde som opererer i Bergen, er blant disse. Samferdselsdepartementet innrømmer at de ikke vet hva som er lov.

Samtidig mener Bergen at man åpenbart må ha tillatelse fra kommunen for å drive kommersiell virksomhet på offentlig grunn. Det er bakgrunnen for at vi vil søke en rettslig avklaring hvis en aktør leier ut elsparkesykler uten avtale med kommunen, og en ev. avtale beror på en demokratisk prosess.

Et eksempel på grundig arbeid med transportmidler i byrommet er bysyklene. Det har resultert i et trygt, miljøvennlig og brukervennlig tilbud.

Når man vurderer plassering av bysykler, innhenter vi uttalelser fra fagfolk. Vi vurderer fremkommelighet i området, konflikter med eventuelle trafikantgrupper, og ikke minst er vi i dialog med politiet og andre myndigheter om tilkomst for utrykningskjøretøy.

Et viktig prinsipp i grønn byutvikling er at miljøvennlige transportmidler skal være sikret enklest og raskest fremkommelighet, mens det å sitte alene i hver sin bil skal være minst attraktivt.

Slike vurderinger mener vi også må gjøres med tanke på elsparkesykler. Mange analyser har også vist at elsparkesykler ikke kommer godt ut i et miljøperspektiv. Å stille et bærekraftskriterie med utgangspunkt i livsløpsanalyser vil være interessant.

Det er mange hensyn som må ivaretas for å sikre en ryddig, demokratisk og sikker prosess. Vi ønsker også å få elsparkesykler til Bergen, og arbeidet er i gang.

Men da må vi ha helhetlige vurderinger som sikrer et trygt og godt tilbud for bergenserne. Det høres sikkert kjedelig ut, men demokrati tar tid og skal gjøres ordentlig. Deal with it.