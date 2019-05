Høyre gjør knefall for bompenge-populismen

Det er ikke konservativt å bygge ned naturen, og det er svært vinglete å skifte mening om viktige saker annenhver uke.

MER KAOS: Høyres byrådsleder-kandidat tar til orde for en politikk som vil gi mer privatbilisme og asfalt, mener innsenderen. byoutline Elias Dahlen

Thor Haakon Bakke Førstekandidat, MDG Bergen

Med de siste signalene om at Høyre foretrekker vei foran bane i Åsane, har partiet mistet all troverdighet som et konservativt, styringsdyktig parti. Det er ikke konservativt å bygge ned naturen, og det er svært vinglete å skifte mening om viktige saker annenhver uke.

I et debattmøte for litt siden kom jeg i skade for å omtale Høyre som et tilbakeskuende og reaksjonært parti. Temaet var kommuneplanen sin arealdel, og Høyres representant Harald Victor Hove var tydelig på at de er mest opptatt av å legge til rette for bilbasert utbygging.

Jeg skulle tatt i hardere, for kort tid etter debatten har FN ropt varsku på vegne av verdens arter, i stor grad fordi vi bygger ned naturen. Siden debatten har også Høyre åpnet for samarbeid med Folkeaksjonen nei til mer bompenger, et parti hvis uttalte mål i sitt program er å legge til rette for mest mulig byspredning. Dette er feil politikk i møte med vår tids viktigste sak: Klima- og miljøutfordringer.

Mye har forandret seg siden valgkampen 2005 da Hove stilte opp i noen gøyale og folkelige videoer. De er selvironiske og uhøytidelige og viser en Hove med glimt i øyet som danser lett mens han snakker om bilen som et viktig verktøy for frihet. Nå er glimtet i øyet borte, Hove er blitt byrådslederkandidat, og han tar fortsatt til orde for en politikk som vil gi mer privatbilisme og asfalt. Vi kjenner altfor godt til sammenhengen mellom bilisme og endringene klimaet og naturen utsettes for. Et «Bergen på sitt beste», Høyres valgkampslagord, har behov for byrådsledere som erkjenner disse sammenhengene.

Etter valgnederlaget i 2015 har vi forståelse for at det mellomstore partiet Høyre vil kjempe for å ta makten tilbake. Vi forstår at det er behagelig å se til enkle løsninger som kutt i eiendomsskatt og gi etter for presset fra bompengeaksjonister. Men senkede bompriser og stans i bybaneutbygging vil ta Bergen i feil retning, med lengre køer i rushtrafikken og dårligere luft.

I motsetning til Hove – både i 2005 og i dag – ønsker vi oss en by hvor din frihet ikke avhenger av om du har bil eller ikke. Det viktigste vi kan gjøre for å sikre bergensernes bevegelsesfrihet er å skape en by hvor ingen er avhengig av å kjøre bil. Det er bedre for folks helse og trivsel, og bedre for miljøet. En by hvor ingen er avhengig av bilen for å komme seg rundt, det er Bergen på sitt beste.

Publisert 20. mai 2019 07:00 Oppdatert: 20. mai 2019 07:38







