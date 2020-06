Hver feil var et stikk og et nederlag

Som ny i Norge, var drømmen å snakke så godt norsk at ingen spurte: «Hvor er du egentlig fra?»

Når er det på tide å si til seg selv: «Du har lagt ned stor innsats og lært så mye du kunne. Nå er det bra nok», spør Olga Ucinska. Foto: Privat

Debattinnlegg

Olga Ucinska Polsk innvandrer i Norge

Som yngre og forholdsvis nylig innvandret østeuropeer i Norge, var jeg lenge opptatt av å snakke og skrive norsk så korrekt som mulig. Jeg led av den nokså utbredte «sykdommen» mange innvandrerkvinner fra Polen har, nemlig perfeksjonisme.

Drømmen min var å snakke norsk på en måte som lot meg skjule mitt opphav. Målet mitt var å bli så norsk i tale at ingen skulle reagere med: «Ja, hvor er du egentlig fra?» (som man jo ofte hører, men som i de aller fleste tilfeller er velment og ikke noe å irritere seg over – vet jeg nå).

Jeg kunne lese en e-post tjue ganger før jeg sendte den. Hver feil var et lite stikk, nesten et nederlag. Og når noen sa at de hørte en østeuropeisk aksent når jeg snakket, ble jeg vitterlig nesten fornærmet!

Ingen la disse urimelige forventningene på meg, andre enn meg selv. Etter hvert som årene gikk, fikk jeg heldigvis et mer avslappet forhold til egen – og ikke minst andres – språklæring.

Min oppfatning av hva som er «bra nok», er langt mer nyansert enn for nesten ti år siden.

Ved inngangen til 2020 bodde nær 800.000 innvandrere i Norge, melder SSB. Vi utgjør nesten 15 prosent av totalbefolkningen i landet.

Norge har i de siste tiårene blitt et mangfoldig samfunn. Det fører med seg et velfortjent, økt fokus på integrering, deriblant språkopplæring. Det er vanskelig å være uenig i påstanden om at å lære seg språket som brukes der man bor, er veldig viktig. Men når kan innvandrere norsk godt nok?

Det finnes flere «tommelfingerregler» for når man snakker et språk «flytende»: Kanskje er det når du drømmer på fremmedspråket, når du forstår folk på radio, eller når du forstår humoren.

Slike «regler» var kanskje et mål i seg selv da jeg prøvde å lære meg norsk, men skal jeg gi andre råd i dag, legger jeg ikke mye vekt på disse kriteriene, og tenker heller: Må alle snakke og skrive grammatisk perfekt?

Når er det på tide å si til seg selv: «Du har lagt ned stor innsats og lært så mye du kunne. Nå er det bra nok.»

Kanskje «bra nok» vil variere fra person til person, alt ettersom hva slags liv man lever og hvilken hverdag man har. Jeg liker å tro det.

Jeg ser på språk som et verktøy, som du bruker for å få ting til å fungere for deg selv og dem du omgås. Samtidig vet jeg at det finnes mange som har prøvd i mange år, men rett og slett ikke klarer å komme lenger språklig. Kanskje har de færre verktøy enn jeg selv har i verktøykassen – men så skal de ikke snekre like mye, heller.

For eksempel får en relativt sjelden behov for avansert grammatikk. Heller ikke aksent er noe å bry seg om, hvis språket er forståelig. Det viktigste er å klare å kommunisere godt i det daglige - på butikken og foreldremøter. Det kan være «bra nok»!