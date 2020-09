Vi er bekymret for studentene

Smittesituasjonen kan forverre deres trivsel og helse.

Publisert Publisert Nå nettopp

De hadde gledet seg til semesterstart i Bergen. Nå begrenser koronasmitten i stor grad studentenes sosiale liv. Dette bildet fra august viser NHH-studenter som står i kø for å teste seg. Foto: Alice Bratshaug

Debattinnlegg

Astrid S. Litland, helsesykepleier og førstelektor HVL, Agnes Giertsen, helsesykepleier og høgskolelektor HVL

Førsteårsstudenten «Nils» oppsøker en helsestasjon for ungdom og studenter med et medisinsk spørsmål. På spørsmål om han har vært på fest uten smitteverntiltak de siste ti dagene, svarer Nils: «Nei, det har jeg ikke, jeg kjenner jo nesten ingen.»

Nils fremstår som usikker, og sier han føler seg ensom og isolert.

Studentmiljøet i Bergen er rammet av et koronautbrudd. Situasjonen er så alvorlig at smittevernoverlegen har bedt byens studenter om å gå i selvpålagt karantene, dersom de har vært på fest med brudd på smittevernreglene.

Det er viktig å ha gode tiltak for å stoppe smitten i befolkningen, men det er samtidig viktig at vi ikke glemmer studentenes trivsel og helse.

En av fire studenter sliter med ensomhet og psykiske plager, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Omfanget har økt jevnlig siden 2010. Samme undersøkelse viser at en av tre studenter sliter med ensomhet og isolasjonsfølelse.

Nå er vi bekymret for at pandemien forverrer den psykiske helsen til studentene.

Les også NHH-rektoren etter smitte­utbruddet: – Jeg angrer ikke på at fadderuken ble gjennomført

En nytilflyttet 19–20 åring som begynner på høgskole eller universitet, er allerede i en sårbar overgangsfase. I år er studiehverdagen preget av mye digital undervisning, redusert fadderukeprogram og nesten tomme campuser. Med andre ord – helt annerledes enn det de så for seg da de bestemte seg for å studere.

Mange har gledet seg til å starte på et nytt studium, kanskje i en helt ny by, og de har sett frem til å få nye venner. Den nye studiehverdagen, med karantene og smittevern, vil kunne prege både nettverksbyggingen og studieprogresjon deres i lang tid fremover. Avstand og hjemmekontor er en utfordring for de fleste av oss.

Mange studenter har ikke egnet plass på hybelen eller i bokollektivet De fleste deltar i digital undervisning fra sengen eller sofaen på hybelen, dette er deres «hjemmekontor».

Hjemmekontor over lang tid kan føre til mindre struktur i hverdagen, noe som påvirker både den fysiske og psykiske helsen.

Det er viktig at utdanningsinstitusjonene og vi som foreleser, tar ansvar. Vi må etterlyse dem som over tid ikke «møter opp» digitalt, og spørre hvordan de har det.

Noen er redde for å bli syke, andre for ikke å få nye venner. Psykologene ved studenthelsetjenesten Sammen har laget gode råd til studentene om hvordan de kan takle den nye hverdagen. Rådene finner man på deres nettsider.

Studenter kan også henvende seg direkte på drop in-tjenesten til Helsestasjon for ungdom og studenter på Engen. Dette er et gratistilbud fra Bergen kommune.

Vi oppfordrer også foreldre til studenter om å holde jevnlig kontakt med barna sine, og å reise på besøk dersom det er mulig.

Rekordmange søkte seg til høyere utdanning i år. Selv om høstsemesteret er utfordrende, håper vi at restriksjonene ikke får langvarige konsekvenser for studentene. Det er viktig at samfunnet rundt viser toleranse og forståelse for studentenes situasjon.