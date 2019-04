Brann-supporterne må jobbe sammen – ikke mot hverandre

DEBATT: Slå sammen de to gruppene med syngende supportere!

SAMSTEMT: På bortebane står supporterne sammen, hvorfor kan de ikke synge sammen også på hjemmebane? spør Kristoffer Espeland. Bildet er fra kampen mellom Viking og Brann i Stavanger tidligere i vår. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix (arkiv)

Kristoffer Espeland Brann-supporter

Nå må jeg lufte noe som irriterer meg. Noe som har irritert meg lenge. På Brann Stadion er det ofte godt liv. Når Brann vinner foran et utsolgt Stadion, er det få plasser som er bedre å være enn på Staddaen, og da spesielt Hansa-tribunen.

Jeg har selv partoutkort der, og står sammen med tre gode venner. Vi liker å synge med på sangene, men blir ofte frustrert og gir opp, da det rett som det er ofte synges to sanger samtidig. Majoriteten av Bataljonen/BGG står på ståfeltet midt på tribunen, og lager sitt liv der. Og så har man det som vi i gamle dager kalte Felt Z, som synger sin sang.

Jeg tror vi kan enes om at alle som er blant hjemmesupporterne, ønsker at Brann skal vinne fotballkampene sine. Og supporterne er ofte en enorm ressurs for ethvert fotballag, og kalles derfor lagets tolvte mann.

Brann er i en heldig situasjon sånn sett, som har så mange dedikerte supportere, som ønsker å skape stemning og heie laget sitt til seier. Ulempen er derimot at klubben har to ulike sangstemte supportergrupperinger, som rett og slett jobber mot hverandre.

For oss som står litt imellom dem begge, mister vi raskt interessen for å synge med, for straks vi har begynt på en sang, overdøver resten av tribunen oss med en annen sang.

Hvorfor kan ikke disse to grupperingene slå seg sammen og sammen bli en massiv ressurs for Sportsklubben, fremfor å sabotere for hverandre, og dermed også drepe mye av stemningen som Brann Stadion en gang var kjent for?

Mange snakker om å rekruttere neste generasjons supportere før den engelske fotballen tar dem. Jeg er helt sikker på at nye supportere hadde blitt rekruttert, og poengene hadde kommet hyppigere på hjemmebane, om stemningen på Stadion tok seg opp igjen.

Og slik jeg ser det, er det en veeeldig enkel løsning å få ordnet stemningen: Slå sammen de to gruppene med syngende supportere!

