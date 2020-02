Det er prisen jeg betaler for å være synlig av og til

Hver dag er en kamp for verdighet og forståelse.

KRONISK SYK: Det koster å hele tiden måtte kjempe for respekt for livet man har, skriver Monika Schelander. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Monika Schelander Bergen

Jeg er i hagen og steller bed. Det er en flott ettermiddag. Jeg trekker pusten dypt, får i meg den friske luften. Jeg suger til meg hver dråpe energi som solen gir, og tar meg i å nyte denne dagen. Nyte det å bare være.

Plutselig slår det meg at dette har jeg ikke lov å nyte. Å «jobbe i hagen» er ikke noe jeg skal gjøre, for klarer jeg det, så klarer jeg å være i jobb.

Jeg viser meg sjelden ute på en dårlig dag, og lar sjelden mennesker se meg når jeg ikke har det bra. Dersom jeg velger å forlate huset, er det med en maske som forteller omverden at jeg har det bra. Smilet mitt er ofte overflatisk, og spør du meg hvordan jeg har det, vil du alltid få svaret «det går bra».

Jeg orker ikke forklare, orker ikke forsvare, orker ikke de dømmende spørsmålene som gjør at jeg havner i en «forsvarsposisjon», der jeg må forklare mitt liv og min hverdag.

Hvem er dere til å tro at det å gå hjemme med kroniske smerter, kronisk tretthet og kronisk mangel på energi er et valg jeg har tatt? Tror dere virkelig ikke at jeg skulle ønske jeg hadde god helse, en jobb med kollegaer og julebord, og en plass i samfunnet som «normal»?

Men min hverdag er det jeg må forholde meg til, og det eneste jeg ønsker fra andre, er respekt for den jeg er. Er jeg aktiv en dag, ligger jeg strak ut den neste, tom for energi, og kan sove 12 timer i strekk.

Det er prisen jeg betaler for å være synlig av og til. Jeg prøver å være positiv, men hver dag er en kamp for verdighet og forståelse.

Man blir mentalt sliten av å hele tiden kjempe for respekt for livet man har. Man blir psykisk syk av å stå på utsiden av et samfunn som hele tiden stiller spørsmål ved helsen din, og om du egentlig er «så syk». Man skal være ganske ressurssterk og oppegående for å være syk.

Jeg har erkjent overfor meg selv at å jobbe 100 prosent er umulig. Jeg vil leve, ikke bare eksistere. Mine barn fortjener en mamma som har krefter og energi til å være der for dem, en mamma som blir akseptert av samfunnet for den hun er, og får en anerkjennelse for at hun gjør det beste ut av kortene hun har fått utdelt.

Sist du så et menneske du kanskje tenker på som «naver», var det kanskje den timen eller de minuttene han eller hun klarte å komme seg opp av sofaen, sengen, eller ut av huset i løpet av døgnet. Kanskje tenkte du at de bør kunne klare å jobbe når de kan gå en tur, eller være ute i hagen.

Men om en av dine nærmeste ble kronisk syk, fysisk eller psykisk, regner jeg med du hadde ønsket at de ble behandlet med respekt og forståelse? Det du forventer for deg selv og dine nærmeste, er det du må gi omverdenen.

