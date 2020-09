Vekst og utvikling i distrikta er avgjerande for landet

Det er ingen motsetnad mellom vekst og utvikling i Bergen og i frontkommunane.

Bergenspressa bør vere meir uroa for trekkrafta til Oslo enn omegnskommunane sine, meiner Tom Georg Indrevik. Foto: Bård Bøe

Debattinnlegg

Tom Georg Indrevik Ordførar Øygarden kommune

BT skriv på leiarplass 1. september at folketalsveksten rundt Bergen er dårleg nytt for regionen. Dette meiner eg er ei misforstått haldning og ein kime til å skapa unødvendig konflikt mellom byen og nabokommunane.

Eg vil heller ta til orde for at vekst og utvikling i dei store kommunane rundt Bergen, vil vera heilt avgjerande for ei berekraftig utvikling av heile regionen. Det er underleg at avisa kan hevda at all vekst i kommunane rundt Bergen vil føra til meir transport til Bergen.

I Øygarden kommune legg vi berekraftsmåla til FN til grunn for planlegging og utvikling av kommunen. Der heiter det mellom anna at investeringar i infrastruktur som transport, vassystem, energi og informasjonsteknologi, er avgjerande for å skapa ei berekraftig utvikling.

Vekst i talet på bustader må koplast til vekst i arbeidsplassar. I Øygarden kommune vil det i dei komande åra kunna koma fleire store prosjekt, som kan gje kraftig vekst i talet på arbeidsplassar. Døme på dette er mellom anna CO 2 -lagring og flytting av Bergen hamn.

Det er difor naturleg at vi ønskjer at dei som skal ha arbeidet sitt på og i tilknyting til desse prosjekta, også bur i det same området. Det er bra for den enkelte og ikkje minst for miljøet.

Mykje av utviklinga i bergensregionen vil naturleg skje i frontkommunane til Bergen. Bakgrunnen for dette er at desse kommunane har tilgjengelege og attraktive næringsareal og bustadtomter. Betre kollektivtransport og infrastruktur som er under stadig utvikling, gjer at vi kan trekka til oss fleire kloke hovud.

Ein kan bu i frontkommunane og velja arbeidsstad i ein utvida arbeidsmarknad. Bedriftene får varene fram, noko som vil trekka til seg spennande næringsliv, som igjen vil trekka til seg fleire kloke hovud.

Slike positive spiralar må vi her på vestlandskysten byggja opp under, framfor å vera uroa over suksessen til kvarandre.

For vi veit alle at det er her i regionen potensialet for dei nye grøne og framtidsretta arbeidsplassane er. Ambisjonen til regjeringa er å ta heile landet i bruk. Trekkrafta som Oslo-regionen representerer, bør uroa bergenspressa langt meir enn at nabokommunane har ambisjonar om vekst.

Vi bør difor ha felles ambisjonar om vekst og utvikling i alle kommunane i regionen, inkludert Bergen, og trekka lasset saman framfor å snakka ned veksten til naboen.