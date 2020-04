Klimatiltak vil gjøre oss sunnere

Vi trenger politikere som tør å sette i verk tiltak for å øke forbruket av grønnsaker og andre sunne planter.

Et bedre kosthold, med fokus på grønnsaker og frukt vil være positivt for både klima og helse, mener innsenderne. Foto: Mythja / Shutterstock / NTB scanpix

Debattinnlegg

Anna Birgitte Milford Samfunnsøkonom og forsker, NIBIO Bergen

Ingunn Marie S. Engebretsen Lege, professor ved Senter for internasjonal helse, Institutt for Global helse og samfunnsmedisin, UiB.

Det er problematisk når markedskreftene er rettesnor for både produksjon og markedsføring av mat.

Den samme politiske styringen som ble brukt til å forby tobakksreklame bør brukes for å løse utfordringer knyttet til dårlig kosthold med mye sukker, salt, bearbeidet kjøtt.

Det er for tiden mye fokus på redusert kjøttforbruk som et tiltak for å hindre global oppvarming. Drøvtyggere slipper ut klimagassen metan, og det krever mer areal og ressurser å spise dyr som har spist planter fremfor å spise planter direkte.

Men hva vil det si for helsen hvis vi reduserer kjøttforbruket og erstatter dette med grønnsaker og andre sunne planter?

De norske kostrådene fra Helsedirektoratet er tydelige på at vi bør ha et «variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker» .

Grønnsaker inneholder mye karbohydrater, som er den viktigste energikilden før proteiner og fett, og kostfiber som er svært nyttig for tarmen og minsker risiko for overvekt, type 2 diabetes og kreft.

Grønnsaker har også en rekke sporstoffer og vitaminer som er helt nødvendige for kroppens funksjoner. Rødt og bearbeidet kjøtt i større mengder er assosiert med økning av flere former for kreft og hjerte- og karsykdommer.

Anna Birgitte Milford (til v.) og Ingunn Marie S. Engebretsen Foto: Erling Fløistad / Rune D. Haakonsen

Tall fra Helsedirektoratet viser at grønnsaksforbruket vårt økte de siste par tiårene, men det har nå flatet ut og gått litt ned de siste to årene. Nasjonale kostholdsundersøkelser har også vist at bare 15 prosent spiser anbefalt mengde grønnsaker.

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) fra 2020 viser også at inntaket av frukt og grønt er langt lavere enn anbefalt. Andelen med fedme har gått jevnt opp for hver runde med HUNT-studier. Overvekt er en risikofaktor for andre helseproblemer særlig knyttet til hjerte- karsykdommer, visse typer kreft og diabetes type to.

Det er store forskjeller i ernæringspraksisen, og for få følger Helsedirektoratets anbefalinger.

HUNT-rapporten foreslår sammensatte og store intervensjoner, som krever hjelp og styring langt utover det som kan forventes av individuelle forbrukere.

I debatten om kjøttreduksjon som klimatiltak er det lite fokus på hva vi faktisk spiser, hvordan det påvirker helsen vår, og hva som er årsakene til at så mange i dag har et kosthold som er langt unna det anbefalte.

Mye mediefokus på «særdietter» og om enkeltelementer i kosten er sunne eller ikke, tar blikket vekk fra den nødvendige debatten om politisk styring for et bedre, mer grønnsaksbasert kosthold for hele befolkningen.

Det er selvsagt en vanskelig debatt: Er det kunnskap, tilgjengelighet, preferanser, tid eller pris som dikterer hva vi har på tallerkenen? Hvor mye skal markedskreftene bestemme og hvor mye politisk styring bør det være?

Opplæringen for å øke grønnsaksforbruket for alle må bli bedre, og vi må fristes mer til å velge grønt enn vi blir i dag. Det gjelder også i høytider der mye kjøtt, fett og sukkerprodukter er tradisjon.

Det bør være et politisk mål å sørge for at alle har kunnskap om at det å spise mer plantebasert ikke bare er positivt for helse og klima, men også at grønnsaker, grovt korn, nøtter, frukt og bær er rike på svært ulike smaker, konsistenser og muligheter for tilberedelse.

Men kampanjer som skal få oss til å spise mer grønnsaker forsvinner i dag i mengden reklame fra næringer som vil selge oss kjøttprodukter. Man kan jo spørre seg hvor mye reklame en har sett for kål, sellerirot og byggryn, sammenliknet med reklamer for skinke, biff og pølser. At vi i langt større grad blir forsøkt påvirket til å kjøpe kjøtt istedenfor grønnsaker er et problem for både kropp og klode.

Det er derfor et paradoks at staten fortsatt tilrettelegger for drift av opplysningskontoret for egg og kjøtt, som har kjøttprodusentenes interesser øverst på agendaen. De finansierer bl.a. det populære nettstedet matprat.no og skolebøker til barna våre, med et budsjett som er mer enn fire ganger så stort som opplysningskontoret for frukt og grønt.

Andre mulige tiltak for sunnere kosthold er såkalt «nudging», der tilgang og plassering i butikk kan påvirke folk til å velge sunnere. Bedre tilbud på grønnsaker og sunne, plantebaserte ferdigprodukter kan også gjøre det lettere for flere å velge å spise planter.

Her kan myndighetene bidra gjennom ulike støtteordninger og allianser med næringslivet. For å få god utnyttelse av våre landbruksarealer og landbrukskompetanse, bør fokus være på norske planter, som både er sunne og har mange mulige bruksområder.

FN har dedikert tiåret 2016–25 til å bedre ernæringen for folket, og regjeringen har sluttet seg til dette i sin nasjonale handlingsplan 2017–21. Men det er vanskelig å se den politiske viljen og styringen som skal til for å sette tiltak ut i livet, for folkehelsen og for dem som strever med å velge anbefalte alternativer, enten det skyldes kunnskap, tilgang eller økonomi.

Fokuset på positive klimaeffekter av å spise mer plantebasert bør gripes som en gylden anledning til å bedre folkehelsen. Fremfor å være redde for å gjøre seg upopulære ved å forsøke å styre hva folk har på tallerken, bør politikerne bruke verktøy som påvirker oss til å spise sunnere.

Mange av disse inneholder ikke elementer av tvang, men krever bevilgninger og innsats.

Men det er det verdt. Et usunt kosthold og livsstil øker sjansene for å få livsstilssykdommer som ikke bare gir redusert livskvalitet, men som også gjør oss mer utsatte for andre, livstruende sykdommer, som for eksempel den pågående pandemien.

Det politiske ansvaret for å fremme et sunt kosthold er likevel konstant, uavhengig av hvilke andre helsemessige eller økonomiske kriser vi er i.