Likegyldighet overfor hverandre og oss selv er vår største trussel.

Vi har et ansvar for å stå sterkt sammen og forsikre oss om at de rundt oss har det bra mentalt, skriver innsenderne. Foto: Øivind Hovland

Merete Lan Olsen og Antonio Oluf Escalante Steffensen Internasjonalt Ansvarlig og Internasjonal Assistent, Norsk Medisinstudentforening (Nmf)

Restriksjoner. Strenge tiltak. Karantener. Usikkerhet. Frykt. Panikk. Omfattende mediedekning. Ukritiske og hemningsløse meninger om situasjonen blir delt over nett. En konstant strøm av informasjon.

En uvirkelig verden med en uforutsigbar fremtid med tanke på helse, jobb og økonomi. Slik ser det ut for de aller fleste av oss i disse dager, og slik kommer det til å være en stund.

Alle ønsker å hjelpe til, og det er vårt ansvar som mennesker og som samfunn å gjøre det som står i vår makt. Dette innebærer for mange karantene og isolasjon.

Forskning tilsier at vi må ta situasjonen på største alvor, og at tiltakene som er innført er helt nødvendige for at vi skal unngå en eksponentiell utvikling av antall smittede.

Forskning viser også at den mentale helsen vår settes på prøve under tiltak som hjemmekarantene og isolering. Den uvirkelige situasjonen vi står i, redselen for å bli smittet og den usikre fremtiden, kan ha farlige effekter på vår mentale helse.

Merete Lan Olsen (til v.) er internasjonalt ansvarlig i Norsk medisinstudentforening. Antonio Oluf Escalante Steffensen (til h.) er internasjonal assistent. Foto: Norsk medisinstudentforening

Å være isolert fra omverdenen er vi ikke er vant til som mennesker. Å være isolert i en såpass usikker situasjon er enda mer uvanlig.

Vi håndterer isolasjon forskjellig. Noen er sammen med familien sin, andre er alene. Noen er mer vant til å være hjemme enn andre.

Uansett hvordan vi håndterer isolasjonen, kan utfallet ha svært negativ effekt på oss. Som forskning fra The Lancet og Psychiatry Investigation viser: Isolasjon kan føre til at vi føler utrygghet, skyldfølelse, hjelpeløshet og ensomhet, som igjen kan føre til depresjon, stress, sinne og angst.

Spesielt må vi ta hensyn til påvirkningen situasjonen har på barn og unges psykiske helse.

Posttraumatisk stresslidelse er antatt å være fire ganger høyere hos barn som har undergått isolasjon, enn hos dem som ikke har opplevd dette. Det er derfor viktig at vi forstår og aksepterer at hvert enkelt individ mestrer krisen forskjellig.

Vi må heller ikke glemme hvordan situasjonen påvirker dem som allerede har det vanskelig med sin mentale helse. For eksempel vil folk som sliter med obsessiv-kompulsiv lidelse, ha stor risiko for tilbakefall på grunn av den konstante påminnelsen om viktigheten av renslighet.

Folk med klaustrofobi og panikklidelse vil føle seg innestengt.

Folk med angst har høyere sannsynlighet for å føle seg overveldet av situasjonen, den usikre fremtiden og kan dermed utvikle angstanfall. Folk som er deprimerte og alene, kan miste tilbudene de har til vanlig og dermed føle seg enda mer ensomme.

Vi må derfor ta hensyn til dem som allerede har det vanskelig, og redusere faktorene som kan være med på å forverre deres mentale tilstand.

Vi må tenke på hverandre i denne vanskelige tiden, skriver innsenderne. Bildet viser et borettslag i Oslo som ville vise solidaritet med hverandre. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Det er også viktig at vi ikke ser bort fra de krevende omstendighetene helsearbeiderne jobber under nå, dag og natt, for å håndtere situasjonen. La oss ikke glemme at de er i frontlinjen av pandemien, som står mellom viruset og oss.

Det er helsearbeiderne som vil være i konstant kontakt med pasientene, for å hjelpe dem gjennom behandlingen, men også gjennom usikkerheten. Det er helsearbeiderne som ikke kan komme hjem til familiene sine, på grunn av frykten for å spre smitte til sine nære.

De må gjennomgå lange arbeidstider, fare for psykologiske lidelser, stigma, utbrenthet og tretthet. Vi må huske på dette og vise takknemlighet og forståelse i møte med helsetjenestene fremover.

La oss bli inspirert av deres uselviskhet og det de ofrer. Helter bruker ikke kapper, de bruker frakker.

Vi har ansvar for å stå sammen og forsikre oss om at de rundt oss har det bra mentalt. Til tross for en skremmende situasjon, må vi gjøre det vi kan for å ha et positivt fokus. Det er ikke det samme å være isolert hjemme i en tilstand av frykt, som å være isolert når man kan føle håp, fellesskap og motstandsdyktighet.

Mental helse er noe av det viktigste vi har, og vi må ta vare på den. Vi må vise solidaritet overfor hverandre, snakke åpent om følelsene våre og akseptere at hvert enkelt individ håndterer situasjonen ulikt.

Likegyldighet overfor situasjonen, hverandre og oss selv er vår største trussel. For å overkomme dette, må vi vise hverandre tillit. Frykten og alvoret går i dag nesten mer viralt enn selve viruset.

Vi må sørge for at solidaritet, medfølelse og vennlighet går viralt i stedet.