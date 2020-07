Det må svi å sløse med strømmen

Verdens mest miljøvennlige kraftverk har et usexy navn: strømsparing.

Å bruke kortere tid i dusjen er et av strømsparingstipsene fra Sivert Straume. Foto: Shutterstock/Scanpix

Debattinnlegg

Sivert Straume Forbruker

Kanskje er det nødvendig å bygge ut vindkraft i norsk natur for å erstatte fossile brensler i Europa, slik vindkraftforkjempere hevder.

Men prisen for slike klimatiltak er skyhøy, for all utbygging medfører et arealtap av den sorten som utrydder arter, og tar bort livsgrunnlaget vårt.

Da er det trist at vi ikke vil ta i bruk det reneste klimatiltaket vi har: sparing. Vi kan eksportere mer norsk strøm uten å bygge en eneste vindturbin. Potensialet er stort: Vi er på verdenstoppen i strømforbruk. Norske husholdninger bruker dobbelt så mye strøm som svenske.

Sivert Straume Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Mulighetene for strømsparing er mange. Ta meg, en vanlig forbruker, som eksempel. Jeg kunne ha ordnet tetningslister rundt vinduer, husket å skru ned varmen når jeg reiser bort en helg og dusjet kortere, for å nevne noe.

Men i en travel hverdag vinner strømsparing sjelden konkurransen om tid og oppmerksomhet.

Det er mange ting jeg skulle gjort mer av og mange vaner jeg burde endret. Strømsparing havner i sekken med forsømte ting.

Det er ganske dumt, for den strømmen som jeg sløser, kunne blitt eksportert og redusert bruken av fossil kraft i andre land. Denne mekanismen er kronargumentet for vindkraftutbygging – og for strømsparing.

Myndighetene har lenge oppmuntret til strømsparing med positive virkemidler, som rådgivning, støtte til etterisolering og varmepumpe. Men de har begrenset effekt. Den økte effektiviteten i varmepumper resulterer ikke i sparte kilowattimer, men i høyere innetemperatur.

Forbruket i husholdningene har rett nok falt litt de siste årene. Men det skyldes i stor grad milde vintre og krav om bedre isolering i nye bygninger. Forbruksvanene våre er endret til det verre. Nå sløser vi strøm også på hytten.

Gulrøttene har ikke gjort jobben. Det må pisk til. Høy strømpris reduserer strømforbruket, ifølge forskning. Ingen liker å kaste bort penger, i hvert fall ikke når det blir merkbart. Men nordmenn er blant de rikeste i verden og har Europas laveste strømpriser.

Slik det er nå, har de fleste av oss ikke behov for å spare på strømmen. Derfor må elavgiften økes så mye at det svir skikkelig i lommeboken. Nøyaktig hvor mye prisen må øke før vi slutter å sløse, kan økonomene hjelpe oss med å regne ut.

Tilbake til eksempelet. Om jeg merket at strømregningen gjorde store innhogg i økonomien, og at mange kroner kunne spares om jeg vedlikeholdt varmepumpen, senket temperaturen i rom jeg bruker lite og husket å lukke vinduene etter lufting, da ville jeg ha gitt det høyere prioritet. Og jeg ville omfavnet alle de positive virkemidlene som gjorde det lettere for meg å tilpasse meg et høyere prisnivå.

Miljøavgifter er et hatobjekt for mange. Det kan bli storm i kommentarfeltet under dette innlegget. I det følgende tar for meg fire innvendinger som jeg regner med kan dukke opp.

Første innvending: Hva med dem som ikke har råd? Det er viktig å ta hensyn til dem som allerede må spinke og spare på det meste, inkludert strøm. Det kan man gjøre for eksempel gjennom en trinnvis økende strømkostnad, der de første kilowattimene er billige.

På den måten kan de fattigste faktisk komme bedre ut av en ny ordning. En annen måte er å kompensere med generelt økte ytelser og reduserte skatter for dem som har lite. Den økte elavgiften ville gitt staten råd til dette.

Andre innvending: Skal vi virkelig fryse inne? Det fine med å bruke prismekanismer for å regulere forbruk, er at den enkelte kan bestemme selv hvordan man vil innrette seg. Vil jeg ha det så varmt i stuen at jeg kan gå med T-skjorte, eller vil jeg ta på meg en genser og ha mer penger til andre ting?

Tredje innvending: Hvorfor skal miljøvern gå ut over vanlige folk? Fordi miljøødeleggelsene går ut over vanlige folk. Fordi vi vanlige folk er så mange at forbruket vårt utgjør en svært stor miljøbelastning. Og fordi vanlige folk i Norge ikke er vanlige folk i verdenssammenheng, men superforbrukere.

I tillegg til å fyre for kråkene med strøm, er hver av oss ansvarlig for langt større CO₂-utslipp enn den gjennomsnittlige verdensborger. Hvis det er noen som skal ofre noe for klimaet, så er det norske, vanlige folk. Men vi kommer ikke til å gjøre det av egen godhet og selvdisiplin. Vi trenger støtte av høye avgifter.

Fjerde innvending: Kan jeg ikke heller begynne med meg selv? Det burde jeg nok, men som med de fleste andre, virker moralisme dårlig på meg. Jeg klarer ikke å holde min sti ren bare ved å ta meg sammen.

Det er for mange andre ting i livet jeg vil fokusere på. Derfor trenger jeg at myndighetene gjør det enkelt for meg å ta riktige valg. Og når det blir dyrt å sløse med strømmen blir valget lett.