Vi burde heie på elitestudier

DEBATT: Jeg mener «skammen» skal holde seg langt unna akademia.

INGEN SKAM: Det ser nesten ut til at sosialistene har en fobi mot dyktige studenter, skriver Martine Jordana Baarholm i FpU. Privat

Martine Jordana Baarholm Nestformann, Vestland FpU

Mindre enn 40 minutter siden

Universitetene over det langstrakte land ønsker å tilby studentene elitestudier. Det vil gjøre at de flinkeste studentene blir enda flinkere. Dette sier venstresiden nei til.

Det er nok et eksempel på at sosialisme er sjalusi satt i system.

Det er universitetene selv som ønsker å tilby slike studier, fordi de ser at det er ønsket.

En må tørre å satse på de flinkeste studentene. Det synes jeg er rett og rimelig.

Det ser nesten ut til at sosialistene har en fobi mot dyktige studenter og gjør hva de kan for å holde dem tilbake.

Flere studenter har fortalt at de er både glad og takknemlig for at elitestudier har kommet til Oslo. Et eksempel er Gulla Serville Torvund (18) som endelig kan forfølge drømmen om en forskningskarriere. Hvorfor skal vi hindre henne fra å studere det hun vil?

Vi burde heie på universitetene som legger til rette for dette, og ikke minst for de mange studentene som velger slike studieprogram, istedenfor å skylle dem ned med skam. Jeg mener «skammen» skal holde seg langt unna akademia.

Universitetene skal være en arena som utvikler studenter til å vokse, ikke holde dem tilbake. Jeg har ett råd til venstresiden, det er å prøve noe de aldri har gjort før: Nemlig å ta seg sammen.

Publisert 16. august 2019 17:37