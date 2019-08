Det ene bygget slår det andre i hjel

MASSIVT: Er den massive utbyggingen i det en gang så idylliske Nyhavn vellykket? spør Elin Sebjørnsen. Tuva Åserud

Elin Sebjørnsen Bergenser

Helt på tampen av en valgkamp som har druknet i bompenger og gratis skolemat, får vi en lenge etterlengtet debatt – forhåpentligvis, om hvordan ivareta noe av det viktigste vi har i Bergen, nemlig strandsonen og sjølinjen.

Dette har vi snakket om og forsøkt å nå ut med i en årrekke. Nå går Ap til valg på å sikre vanlige bergensere tilgang til sjøen. La oss nå håpe at det ikke kun er valgflesk, men faktiske tanker som ligger bak utspillet.

La oss nå bruke anledningen til å stoppe all pågående og planlagt utbygging i strandsonen og langs sjølinjen i Bergen, og ta et steg tilbake for å tenke oss om.

Dette handler om fremtiden vår, og hvordan tilrettelegge for vekst og utvikling i Bergen både som en god by å bo i og som næringsarena. Cruisenæringen og trafikk langs sårbare områder i strandsonen, må selvsagt også inkluderes i det store bildet.

Jeg ber alle politikere, og gjerne alle bergensere for den del, om å ta seg en tur langs sjøsiden i byen vår. Er den massive utbyggingen i det en gang så idylliske Nyhavn vellykket? Det ene bygget slår det andre i hjel, og noen blokker har blitt lagt så langt ut i sjøen at en kan diskutere lovligheten av dette.

Elsero er jo er nokså fint, det synes sikkert alle, men hva når det nå skal bygges enda mer der? Igjen lengst fremme og slik at vi alle vil miste både tilgang og utsikt. Videre innover i Sandviken er det begredelig, og verre skal det bli. Vi har sjansen til å skape grønne unger og trivsel og tilkomst for alle. Hvorfor i all videste verden skal strandsonen være forbeholdt kun noen få?

Det som må til, er at vi sier et klinkende klart nei en gang for alle. Nei til mer hodeløs rasering av Sandviken – og byen vår. Nei til flere boligblokker, tett, tett på sjøen, langt forbi der som hesten skulle kunne vade. Nei til at flere utbyggere skal få sko seg til fordel for tilgjengelighet, langsiktighet og allmenn trivsel.

Det er nok nå. Og vi har sagt det i en årrekke!

