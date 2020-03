Det store, svarte kulturhullet

Vi står i fare for å miste det bergenske kulturlivet. Det må ikke skje.

Sommeren 2018 samlet Bruno Mars 23.000 publikummere på Koengen. Nå frykter kulturbransjen at den bukker under som følge av koronakrisen. Foto: Bjørn Erik Larsen

Ole Reinert Berg-Olsen Medie- og kommunikasjonsrådgiver, Bergen Næringsråd

Kultur og kreativ næring fikk revet vekk teppet under seg, er i fritt fall og stirrer inn i et stort, svart hull. Stat, fylke og kommune jobber på spreng med løsninger.

De mest kreative er i gang med nye måter å tenke inntjening på. Nye konsepter dukker opp på rekordtid og viser sterke mennesker i en bransje som ikke aner hva fremtiden vil bringe.

I vår undersøkelse i forrige uke kom kulturbransjen ut med størst fare for å gå konkurs, med 33 prosent. I en ny undersøkelse denne uken har tallet steget til 40 prosent, og 10 prosent sier de allerede er der.

La det synke inn.

Bergen Næringsråd har snakket med store deler av bransjen. Nå er det viktig med nødhjelp som faktisk når frem i tide.

Vegard Moberg i Brak forteller oss at krisen får enorme ringvirkninger på musikkfeltet, og det råder uro og fortvilelse: «Tiltakene som er lansert for næringslivet er ikke gode nok for musikkbransjen og andre kreative næringer.»

Han peker på at så lenge bankene avgjør hvem som får kreditt og staten sin garanti deretter slår inn så stiller kreativ næring veldig svakt. «Vår bekymring er at bankene ikke forstår bransjen(e) og har vanskelig for å skille «klinten fra hveten». I den situasjonen er det enkelt å si nei til de fleste (eller alle).

Innsender Ole Reinert Berg-Olsen fra Bergen Næringsråd er selv musiker under artistnavnet Orbo. Foto: Geir Martin Strande

Made Management, som blant annet representerer Aurora og Sigrid, opplever at inntektene praktisk talt er skrudd av, og umiddelbare konsekvenser er permitteringer av ansatte.

Styreleder i Made, Halleir Isdahl, foreslår en løsning bestående av en «kombinasjon av samarbeid og konsolidering i bransjen kombinert med rettet og kompetent innsprøyting av offentlig og privat kapital i bransjen.»

Frank Nes i Bergen Live peker på at usikkerheten er det verste. Det er ingen som vet når man vil se lys i tunnelen, og ingen vet hvordan det ser ut når man en gang kommer ut av den.

Sølvi Rolland i Ole Bull Scene opplever at hele ordreboken frem til sommeren er slettet. Det vil ta minst et år før de er skikkelig oppe og går igjen - om de er heldige.

Petter Snare i Kode navigerer for å ivareta ansatte samtidig som de skal ha omsorg for kunsten og kulturarven. Anders Nyland i Visit Bergen ser mot en avlyst turistsesong. Charlotte Spurkeland i Kultur Vest sier det er vanskelig å anslå rekkevidden.

Alle kulturaktørene opplever det samme. Det forplanter seg til hele næringskjeden. De som markedsfører, rigger og rydder. Managere, trykkerier, hoteller, designere, plateselskap, teknisk personell og transport.

Men på et tidspunkt vil man starte opp igjen. De fleste vi har snakket med peker på at samholdet er sterkt. Tenker man over dette, aner man en gedigen kampanje når folk trygt kan samles i Bergen igjen.

Dugnadsånden som allerede er vist når publikum vippser artister for konserter på nett, er rørende. Bergen Næringsråd vil ta initiativ til at alle medlemsorganisasjonene innen kreativ næring samles om dette når så langt kommer.

Inntil da må vi snakke om viktigheten av at nødhjelpen kommer frem – i tide. Tiltakene, enten de kommer som støtte, tilskudd, garantier eller lån, må tilgjengeliggjøres uten byråkrati, endeløse rekker med skjemaer, kriterier og vurderinger.

Den siste uken har det utkrystallisert seg at hvis det ikke skjer, så har vi ikke noe kulturliv igjen etter dette.

For kultur er ikke bare nice to have – musikk, teater, dans, kunstutstillinger, film, spill og opplevelser er med på å holde oss inspirerte, balanserte, kritiske, humørfylte og glade.

Kultur er livsviktig for hele samfunnsidentiteten vår, og det er noe vi mennesker ikke bør forsøke å leve uten.

Rause private givere, allmennyttige fond og legater som prioriterer kultur, kan spille en livsviktig rolle nå.

For alle bedrifter og organisasjoner som er tilknyttet kultur- og underholdningsbransjen trenger økonomisk nødhjelp. Da, og kun da, har de sjanse.