Regjeringen har bestemt at her er det hver mann for seg selv. Eller rettere sagt, hver kommune.

Nå er det behov for en sterkere styring fra Erna Solberg og regjeringen, skriver Emilia Tufto. Foto: Paul Kleiven / NTB Scanpix

Emilia Tufto Stavanger

På jobb i dag fikk jeg klar beskjed fra min arbeidsgiver om at koronaviruset har kommet til Norge, og vi må regne med at en del kommer til å bli syke. Det som er viktig nå, er å sørge for at vi ikke alle blir syke samtidig.

Beskjeden stemmer godt overens med meldingene fra regjeringen. Erna Solberg (H) viser til at hjulene må holdes i gang.

Til NRK i midten av februar uttalte hun: «Vi kan ikke mure oss inne for å ikke bli truffet av denne typen epidemier og pandemier. Det klarte vi ikke engang da det var lite verdenshandel. Det kom fortsatt et skip til Bergen i 1349, som alle husker. Det var svartedauden.»

Emilia Tufto Foto: Privat

Jeg er ingen spesialist på middelalderens smittevern og beredskap, men jeg antar at dette feltet har utviklet seg noe på 670 år? Hvis jeg tar feil, tenker jeg umiddelbart at jeg bør melde meg inn i en slags Facebook-gruppe av typen: «Vi som støtter utviklingen av en pandemiberedskap i Norge som er bedre

enn den de hadde i middelalderen».

Jeg mener også bestemt at min historielærer forklarte hvordan noen land faktisk til og med i middelalderen satte inn effektive tiltak for å begrense spredningen av pesten. Blant annet at Polen stengte sine grenser og derfor ble spart for byllepesten.

Det er rart at verdens rikeste land med alle muligheter og ressurser til å stanse, eller i det minste begrense, et virusutbrudd før det får fotfeste, velger å ikke gjøre det. Hvor er solidariteten til de innbyggerne som ikke kun vil bli litt tette i nesen av dette viruset?

Jeg er for at kommunene skal få styre seg noenlunde selv, men hadde kanskje forventet at det kommunale selvstyret ikke var fullt så fremtredende i møte med en pandemi?

Regjeringen har bestemt at her er det hver mann for seg selv, eller rettere sagt hver kommune. Skal vi stanse cruiseskip fra å legge til kai, avlyse svømmestevne eller den planlagte leirskolen? Skal vi stenge hele skolen, slik de nå gjør i Bergen, et trinn eller kanskje en skoleklasse? Statens standpunkt er at slikt må kommunene vurdere selv.

En skole i Stavanger setter en klasse i karantene. Søsken og foreldre som lever i samme husstand som de potensielt smittede barna, skal leve som normalt. Jeg vet at viruset er avansert, men at det er så intelligent at det kun smitter mellom fremmede og ikke familiemedlemmer, det er jo helt utrolig!

Skoler på Østlandet stenger dørene for alle elever på grunn av enkelttilfeller med påvist smitte, mens en kommune i Nord-Norge har stengt alle skolene uten at de mistenker smitte en gang. Det kommunale pandemi-selvstyret kommer til uttrykk i et uforståelig virvar av løsninger og tiltak.

Alle landets blodbanker har innført fire ukers karantene for blodgivere som har reist i områder med pågående spredning av koronavirus. For blodbanken i Oslo er det strengere, hvor alle som har vært i kontakt med noen som har vært i områder med pågående spredning også får karantene.

I Stavanger har pågangen blitt så stor hos legevakten at det er hentet inn vektere som skal stanse potensielt koronasmittede fra å entre bygget. De er avbildet tilsynelatende uten noe som helst slags beskyttelsesutstyr. Korona smitter visst ikke så lett til vektere.

Frem til Erna Solberg bestemmer seg for å iverksette en samlet nasjonal beredskap, fortsetter jeg letingen etter Antibac til vesken, slik helseministeren oppfordrer om. Min far har også forsikret meg om at han har støvmasker i kjelleren, hvis behovet skulle melde seg.