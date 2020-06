Vi trenger mer enn toleranse for å fjerne rasismen

Hvis vi skal bygge broer, bør vi ikke bygge dem helt over elven?

Når vi ikke har kommet lenger enn at nordmenn med innvandrerbakgrunn blir spyttet på, har vi en lang vei igjen å gå, skriver Erik Niva. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Erik Rudi Psykologspesialist

Som etnisk nordmann kjennes det litt spesielt å skulle argumentere hardere for antirasisme enn en halvt norsk, halvt gambisk, åpenbart svært reflektert mann.

Dave Spilde tar i BT 13. juni til orde for nyansering i rasismedebatten, større toleranse og samhold mellom mennesker, uavhengig av hudfarge.

Spilde har opplevd verre diskriminering enn jeg selv har, og det er stort av ham å følge denne linjen.

Det er jeg takknemlig for, og jeg tar gjerne imot invitasjonen om å bygge metaforiske broer med ham.

Erik Niva Foto: Privat

Vi har ikke på langt nær det samme omfanget av for eksempel politivold, som utløser opptøyer i USA. Likevel har vi ikke kommet lenger enn at stolte nordmenn med innvandrerbakgrunn fortsatt kan bli spyttet på, fordi de går i bunad på 17. mai. Også i dette tilfellet viser den utsatte storhet ved å «ikke la det ødelegge dagen».

Responsen etter å ha lagt ut en post om det på Instagram, har vært positiv. Men ufine slengbemerkninger og verre kommentarer belyser behovet for ytterligere debatt om temaet.

For meg blir dette en bekreftelse på at rasisme eksisterer i betydelig større omfang i Norge enn jeg er komfortabel med. Jeg har et ønske om å utrydde holdningen om at dette er «ugreit, men ikke lenger utenfor enn at vi kan tåle å leve med det.»

Urett skaper sinne, og det sinnet skal ikke avfeies som bagateller og døyves ved henvisninger til andre som har det verre.

De som opplever det sterkere enn både Spilde og meg, bor og lever og bidrar i stort omfang i Norge, og drøyt 80 år etter Arnulf Øverlands dikt skal vi fortsatt ikke tåle så inderlig vel.

Vi må ikke stoppe brobyggingen midt ute på elven, og la alle de med berettiget harme stå og vente på andre siden.

Spilde er bekymret for at nordmenn som blir beskyldt for rasisme, vil føle på skam og heller trekke seg vekk fra muligheten til å bli mer kjent med mer melaninrike medborgere.

Jeg er bekymret for at toleranse ikke er en sterk nok drivkraft til å skape forutsetningene for den eksponeringen Spilde ser som nøkkelen.

Som klinisk psykolog vet jeg at eksponering i seg selv heller ikke er kraftig nok til å skape noen endring av betydning. Det er det mentale arbeidet som gjøres under eksponeringsfasen, som er avgjørende.

Skam er en nedarvet emosjonell mekanisme, som forteller oss at vi har gjort noe uakseptabelt som trenger å repareres. I mange tilfeller er den unødvendig påført utenfra.

Men skammen over å ha sagt eller gjort noe uakseptabelt ovenfor medborgere uten annen begrunnelse enn at de tilfeldigvis er født med en annen hudfarge, er en skam vi godt kan tillate oss å kjenne mer på og lære oss å håndtere her på bjerget.

Vi må tørre å vekke skammen når urett begås, men vi må også tåle å gå tilbake, hvis det etter grundigere undersøkelse (helst i form av samtale) viser seg at det er vi selv som har tatt feil.

For å få bukt med forekomsten av rasisme, som vi begge erkjenner er til stede i samfunnet, må vi lenger enn til toleranse.

Jeg er med på argumentasjon om at Norge stort sett er et tolerant samfunn. Det er der vi er, men det er altså bare midtveis i elven, der vi fortsatt ikke slipper til de med litt sintere stemmer.

Broen må fullføres for at den skal fungere etter hensikten. Jeg vil lenger, og da mener jeg det er nødvendig å konfrontere oss privilegerte nordmenn også med ignorante utsagn, selv om de ikke er fremsatt i hatefull hensikt.

Det betyr at jeg helhjertet slutter meg til Angela Davis’ utsagn: «Non-racism is not enough, we need anti-racism».