Hvorfor er du så lang i masken, spurte mormor

Foto: Privat

Marthe Austegard Bergen

Vi kan lære mye av å ta oss tid til å høre på våre besteforeldre. Deres erfaringer har langt ifra gått ut på dato. Etter noen år i et forhold og som småbarnsforelder, har jeg endelig kommet til den forståelsen at hvis en holder ut dumpene, kommer det gode perioder.

For hver dal får jeg mindre panikk, fordi jeg har troen på og erfaring med at det lurer en topptur rundt hjørnet.

Det handler jo ofte om å se det store bildet. Fra fugleperspektiv. Men det er jo umulig når støvlene henger fast i myren, ungene skriker natten lang og samboeren spør om å få bli med kollegaene på lønningspils.

En gang svarte jeg dønn ærlig da mormor spurte hvorfor jeg var så lang i masken. Det viste seg at mormor slett ikke er en utdatert, gammeldags kone.

Mormor kan se tilbake på utallige års ekteskap og samliv og dra de store linjene for meg. Det er de samme temaene og problemstillingene som går igjen, selv om de har endret navn og kontekst på femti eller seksti år.

Følelsen av å være forelsket, være sliten, sjalu, forbanna eller å ønske seg langt bort, er veldig gjenkjennelig for gamlemor. Og det unike med denne samtalen over kaffekoppen, er at mormor kjenner mitt vesen.

Hun kjenner hva som er viktig for meg, og hvor jeg kan fire på kravene. Selv det jeg ikke har reflektert rundt selv, og derfor ikke hadde kunnet formidle til en familieterapeut, kjenner mormor.

For hun kan gjenkalle bilder av hva som fikk meg til å rase som barn, hva som fikk meg til å gråte, og hva som gikk meg hus forbi.

Dette er ikke til forkleinelse for terapeuter, snarere en oppmuntring til å gi gamlemor en sjanse, hvis en av dere er så heldige å ha henne i live og klar i toppen.

Livserfaring kan slå formell utdanning ned i støvlene, når det kommer til samliv!