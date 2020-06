Feberen som truer folkehelsen mer enn korona

Det er fortsatt tid til å utsette og kanskje begrense skadene.

Gunnar Kvåle mener koronakrisen har vist at folk flest aksepterer sterk politisk styring og bidrar til en nasjonal dugnad når liv og helse står på spill. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Gunnar Kvåle Professor emeritus i internasjonal helse og landsstyremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon

Norge er nesten koronafritt, til tross for at det for få måneder siden ble lagt frem scenarioer som kunne tyde på at rundt 2,2 millioner kunne forventes å bli smittet og flere tusen dø.

Siden epidemien kunne stanses med sterke tiltak, var det uakseptabelt å tillate at noe slikt skulle skje. Regjeringen forsto at når liv og helse for befolkningen var alvorlig truet, måtte det handles raskt med et bredt spekter av tiltak.

Fordi kraftige tiltak ble satt inn relativt tidlig, har Norge hittil unngått en alvorlig epidemi.

Gunnar Kvåle, professor emeritus i internasjonal helse og landsstyremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

For å bremse en farlig global oppvarming, må også kraftige tiltak på plass, før skadene blir så store at de ikke lar seg stoppe. Mislykkes vi med dette, blir konsekvensene for liv og helse atskillig mer alvorlige enn koronakrisen.

Helseutfordringene som klimakrisen fører til, vil bli varige og ramme atskillig flere. Klimaforskere og andre vet dette og har beskrevet hva som skjer om politisk handling er for svak eller kommer for sent.

Politikere flest er likevel ikke villige til å innføre tiltak som monner. Alt ved dagens

oppvarming på vel én grad er skadene store. Konsekvensene blir atskillig verre om den globale oppvarmingen fortsetter til over 1,5 °C. Men det er fortsatt tid til å utsette og kanskje begrense skadene.

En studie publisert i Nature Climate Change anslår at den årlige globale utslippsreduksjonen som koronakrisen har ført til så langt, svarer til klimakuttene som trengs hvert år de neste tiårene, for å ha muligheter for å begrense klimaendringene til en oppvarming på 1,5 °C.

Denne korte pausen i utslippsøkning bør brukes til en vurdering av hvilke essensielle virksomheter som må satses på fremover, samtidig med at utslippene kuttes med mer enn 50 prosent innen 2030, slik regjeringen går inn for.

Krisepakkene, med tverrpolitisk enighet om milliardstøtte til fossilindustri og flyselskaper, fører til det motsatte av dette. Det er trist å konstatere at våre største partier prioriterer kortsiktige luksusbehov for dagens voksne, foran livsviktige tiltak for dem som kommer etter oss.

Koronakrisen har vist at folk flest aksepterer sterk politisk styring og følger lojalt opp en nasjonal dugnad, når liv og helse står på spill. Å begrense klimaskadene vil kreve en ny dugnad der alle bidrar. Men uten politisk prioritering av nødvendige tiltak, vil vi ikke lykkes.

Håpet er at når flere forstår hva klimaendringene fører til for våre barns og barnebarns liv og helse, vil vi slutte å stemme på politikere og partier som ikke prioritere klima foran mindre viktige behov som fører til unødvendige klimagassutslipp.