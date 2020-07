Vi må tenke nytt i byplanleggingen

Den langsiktige løsningen for Bergen sentrum er å tilrettelegge for økt bosetting i byen.

Heine Johansen Næringsdrivende i sentrum og politisk nestleder i Bergen Venstre

Christine Ødegaard utroper i BT, i et svar til butikkeier Trond Henrik Grønhaug, MDG til sentrums beste venn. Samtidig skriver hun at de næringsdrivende i Bergen må slutte å sutre. Da har hun ikke forstått hvor presset handelen i Bergen er.

Det er helt klart at butikkene i Bergen lider. Jeg deler Grønhaug sin bekymring for at mange ting treffer oppå hverandre: forsinkede arbeider i Olav Kyrres gate, arbeid i Kaigaten med Bybanen og ingen avbøtende tiltak fra fylkeskommunen for svekket kollektivtilbud. Det gjør det tydelig at Bergen kommune bør overta ansvar for egen kollektivtransport.

Det er lett å tenke at den samtidige oppussingen av Klostergarasjen skaper enda dårligere tilgjengelighet til byen, men sannheten er at parkeringshusene i Bergen er langt fra fulle.

Tiltak som begrenser bilkjøringen i sentrum, er ikke bare miljøtiltak. Det er også tiltak for å gi plass til flere folk, mer sykling og for å hindre køene fra gamle dager.

Stengingen av Bryggen og Torget for biler må ikke være negativ for sentrumshandelen. Derimot kan stengingen være positiv, fordi den gjør området bedre for dem som faktisk går og sykler, og kan benytte seg av butikkene, restaurantene og barene der.

For kulturlivet og serveringsbransjen er det flere fordeler knyttet til om de som besøker byen ikke har bilen med seg. Flere mennesker i gatene gir flere gjester på serveringsstedene, og færre sjåfører gjør at flere kan nyte et glass vin på uteserveringene.

Det er nok av eksempler på strategier strategier hvor det å stenge deler av byen for biler har vært positivt for handelsnæringen. Et eksempel som kan være verdt å nevne, er byen Freiburg i Tyskland, hvor de planla byen motsatt av det vi har gjort i Bergen.

Freiburg ble bilfri i 1973. Der er de bilfrie områdene dominert av butikker, og butikkene der er langt mer populære enn dem man kan kjøre til med bil.

For sentrumshandelen i Bergen ble det dessverre ingen «quick fix». I mange tiår ble det ført en målrettet politikk for å bygge ut bilbasert handel i bydelene, noe som har svekket bykjernen som en handelsdestinasjon

I Venstre heier vi på Bergen sentrum og på dem som driver handel der. Vi vil ha en attraktiv by! Det er imidlertid ingen løsning å la sentrum bli et bilbasert kjøpesenter.

Den langsiktige løsningen er å legge til rette for at flere kan, og vil, bosette seg i byen, og å ha en bevisst byplanlegging som tilrettelegger for næringslivet i sentrum, enten det er innen handel, servering eller kultur – og som hindrer mer utbygging som er tilpasset at folk skal kjøre mer bil.