Hvis fremtiden skal være i alle sine hender, kan ikke tiden defineres av dem som produserer de dyreste klokkene i verden.

PARADOKS: Tid er noe man har lite av når man er seint ute til en avtale i Paris, men tydeligvis mye av dersom man er seint ute til Parisavtalen, skriver Tobias Ellertsen. Foto: Privat

Tobias Ellertsen Bergen

Tid kan defineres. Tid er sekunder, minutter og timer. Tid kan diskuteres, og derfor kan vi krangle om hvor god tid vi har, uten at noen egentlig har rett.

For tid kan være tiår. Tiår varer så lenge at folk som tenker i tiår, alltid har god tid. Eller tid kan være øyeblikk, og øyeblikk forsvinner. Nesten ingen ser tilbake og sier at de mistet et tiår, men alle ser tilbake på tapte øyeblikk.

Øyeblikk du ikke grep da du hadde sjansen. Den subtile mobbingen på bussen du aldri tok tak i. Barnebursdagen du aldri rakk fordi du måtte jobbe. Alle gangene du har dratt fra huset til foreldrene dine uten å si rett ut hvor glad du er i dem.

Tid er en selvmotsigelse. For tid er noe man har lite av når man er seint ute til en avtale i Paris, men tydeligvis mye av dersom man er seint ute til Parisavtalen.

Tid kan konstrueres. Vi lager klokker, så hvorfor kan vi ikke også lage tid? Noen vil si at produksjonen av tid allerede er i full gang. I hvert fall kjøper vi nye doser til stadighet, tror vi. Det eneste problemet er at vi i bunn og grunn kjøper tiden fra oss selv, tiden som vi egentlig bare låner av barnebarna våre.

Penger kan kjøpe mye, men ikke ekstra sekunder i minuttet, ikke tapte øyeblikk. Så kanskje løsningen er å bruke den tiden vi har fornuftig. Kanskje er det fornuftig å bruke den tiden vi har til å implementere løsningene.

Selv om vi løper, klarer vi ikke å holde følge med tiden fordi vi løper i feil retning. Vi tar tiden for gitt. Vi har ikke gjort noe spesielt for å fortjene den. Men det som er sikkert, er at tiden er nå.

Tid er også å lære av fortiden for å få det bedre i fremtiden. Å forstå når man har gjort noe dumt og si unnskyld. Å bry seg om tiden til andre mennesker. For av en eller annen grunn renner tiden raskere ut for et land desto fattigere det er. Kanskje fordi tid er penger.

Kanskje fordi de har fått utdelt kortere tid enn oss i Norge, eller kanskje fordi de ikke har mulighet til å kjøpe seg tid. Vi kan heller ikke se bort fra at det er vårt overforbruk av tid som gjør at tiden deres kortes ned.

Tid handler derfor også om rettferdighet. Er det rettferdig å si at vi har god tid, når vår gode tid fratar individer fremtidige måltider? Eller å si at andre må gjøre tiltak for å forlenge tiden vår, når vi ikke selv er villige til å gjøre tiltak? Hvis fremtiden skal være i alle sine hender, kan ikke tiden lengre defineres av dem som produserer de dyreste klokkene i verden.

Vi må se på klokkene til dem som dyrker mat, til dem som bor på kysten. Det er tiden til de med dårligst tid vi må følge, og vi må slutte å ødelegge grunnlaget for å skape kvalitetstid sammen i fremtiden.

Tid er en uvurderlig ressurs og ikke så relativ som man skulle tro. Vi burde alle ta oss tid til å ta vare på fremtiden.

Publisert: Publisert 27. desember 2019 11:47

