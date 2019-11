Det er ikke meningen at folk skal gå rundt og føle at de ikke er bra nok.

Mange unge i dag kjenner på kroppspress. Noen blir påvirket av andre unge, men jeg tror de fleste påvirkes sterkest av voksne rollemodeller, som viser seg frem og legger ut bilder på sosiale medier.

Forskjellige filtre på sosiale medier skaper også et kroppspress, for eksempel filtre der du får veldig store lepper, eller filtre som får fjeset ditt til å se vakrere og yngre ut. Dette kan få ungdom til å føle at de ikke ser bra nok ut.

Det er ikke meningen at man skal gå rundt og føle at de ikke er bra nok. Unge burde ikke gå rundt og tenke at de er for tjukke, tynne, høye, lave, og så videre.

Vi er bare barn, og barn burde ikke tenke på sånne ting.

Dette kan også bidra til at flere barn starter med sminke altfor tidlig, sånn at de skal ligne på de folkene de ser på skjermen. Det er litt rart at alle folk vil se like ut, men det er bare sånn. Alle er unike, men «alle» vil heller være som andre.

Filter på Snapchat er en trend som bør stoppes! Det bør i alle fall stoppes for alle barn, men kanskje også for voksne? Alle skal jo ha det bra med seg selv. Alle burde føle seg vel i sin egen kropp og hvordan de vil leve med den.

Sånn synes jeg verden skal være.