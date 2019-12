Fylket blir sulteforet på kulturoppgaver

Vestland vil ta større ansvar for kulturlivet, men regjeringen svikter.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

FYLKESKOMMUNALT? Musikeren Miss Tati i forestillingen «Å Bergen, Bergen» på DNS. «Vi har ambisjonene og kompetansen som trengs for å løfte kulturlivet her i Vestland. Det er økonomien som er utfordringen», skriver Stian Jean Opedal Davies (Ap). Foto: Alice Bratshaug

Debattinnlegg

Stian Jean Opedal Davies (Ap) Leder for Hovedutvalg for Kultur, idrett og integrering i Vestland fylke

Endelig skal fylkene få enda flere oppgaver etter regionreformen. Store og profesjonelle kulturinstitusjoner skal trolig overføres fra staten til fylkene. Det er bra at makten flyttes nærmere folk.

Men det er skjær i sjøen. Nye oppgaver kommer, men pengene følger ikke etter. Vestland vil satse, men FrP- og Høyreregjeringen med kulturminister Grande (V) sulteforer Vestland og regionreformen.

Vestland er i særklasse innen kulturfeltet med 32 kulturinstitusjoner og arrangementer med «nasjonalt mandat». Det vil si institusjoner som er særlig viktig for nasjonal kultur. Det er vi stolt av.

Det er dessverre ikke politikerne i Oslo, når vi ser at skjevfordelingen mellom for eksempel Kode og

Nasjonalmuseet er enorm.

Skjevfordelingen blir større med regjeringens elendige håndtering av regionreformen.

Lovpålagte oppgaver tilsvarende seks årsverk overføres fra Riksantikvaren til Vestland fylke. Vi får usle 194.000 kroner til å finansiere seks stillinger.

Vi er nøkterne, og anslår at vi skal klare oppgavene med fire stillinger. Da burde vi fått omlag 3,4 millioner.

Disse pengene må vi nå finne i eget budsjett, som innebærer kutt i andre oppgaver. Dette er et eksempel på én av mange oppgaver som underfinansieres.

En forutsetning for overføring av oppgaver er at Vestland og Oslo behandles likt.

Ikke under noen omstendigheter kan vi akseptere at profesjonelle kulturaktører i Oslo får hundre millioner til drift

og nye signalbygg, mens vi i Vestland sliter med lagerplass til kunstverkene våre.

Kulturinstitusjonene er bekymret for at Vestland fylke er i stand til å håndtere ansvaret.

Vi har ambisjonene og kompetansen som trengs for å løfte kulturlivet her i Vestland. Det er økonomien som er utfordringen.

Det er ene og alene FrP- og Høyre-regjeringen sin skyld, som ikke gir Vestland nok penger over statsbudsjettet.

Vi folkevalgte i Vestland er klare til å ta over mer av ansvaret for flere tunge og prestisjefylte kulturinstitusjoner.

Politikere og kulturbyråkrater vil sørge for at kulturlivet får forutsigbarhet og muligheter til å vokse nasjonalt og internasjonalt.

Vi viser at vi satser i Vestland fylke med vårt første budsjett. Selv med krav om store kutt, viser vi at vi fortsatt klarer å prioritere kultur, idrett og frivillighet.

Når prisen for ti meter vei tilsvarer et helt årsbudsjett til en kulturorganisasjon, er det åpenbart at innsparingene ikke

kan hentes i kulturbudsjettet.

Øvelsen blir imidlertid mye vanskeligere når vi har et Storting som ikke satser på oss. Vi skal unne Oslo sterke nasjonale museum, bibliotek og operahus, men det blir vanskelig å gratulere Oslo når resten av landet verken blir sett eller prioritert.

Venstre trenger en seier i regjering, og da kan en stor

seier være å styrke kulturlivet i hele Norge.

Publisert: Publisert 20. desember 2019 10:12

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg

Les også

Mest lest akkurat nå