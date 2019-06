Forby reklame for kjøtt og flyreiser

Det hjelper ikkje klimaet at eg stadig får reklame for billig kjøtt, flyreiser og klede laga av plastikk.

FLYREKLAME: Eg er ikkje aleine om å synest det er vanskeleg å endre måten eg reiser på , skriv Pauline Tomren. byoutline Foto: Paul Richard Johannessen

Pauline Tomren Fylkesleiar i Grøn Ungdom Vestland og 3. kandidat til fylkestinget for MDG

Vi veit at forbruket vårt av kjøtt, flyreiser og klede gjer store øydeleggingar på naturen. I Noreg forbrukar vi så mykje at vi hadde trengt ressursane til tre jordklodar, viss alle skulle kjøpt og reist like mykje med fly som oss.

Eg er ikkje aleine om å synest det er vanskeleg å endre måten eg reiser, kjøper og et på. Og det hjelper ikkje at eg heile tida får reklame for billeg kjøtt, flyreiser og klede laga av plastikk.

Grøn Ungdom bestemte nyleg at vi har lyst til å forby reklame for flyreiser og kjøtt. Det kan hjelpe oss å leve meir miljøvenleg. Samtidig må vi gjere informasjon om korleis leve miljøvenleg lettare tilgjengeleg. Det må bli lettare å finne ut korleis ein kan reise med tog og buss i Noreg og Europa.

Klimakrisa er eit felles ansvar som politikarar, næringslivet og vi som privatpersonar må ta del i. Ein god plass å starte, er å gjere det enklare å ta miljøvenlege val.

Publisert 21. juni 2019 21:00

