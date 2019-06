Nei, dere «låner» ikke naturen vår, dere raserer den

Om noen år skal anleggene bort. Det blir dyrt.

SKAPER STORM: Innsenderen er provosert av denne annonsen, som sto på trykk i avisen Sunnhordland 14. juni.

Per Svein Dufva Bergen

I sosiale medier kan man nå se en reklame som har stått på trykk i lokalavisen for Stord og Fitjar. Det er Norsk Vindkraftforening som står bak, og den har tittelen «Kjære vindkraftkommune».

Videre heter det: «Takk for at vi får låne litt av arealet deres». De har altså lånt deler av Midtfjellet for å sette opp et større antall vindturbiner.

Lånt, noen vi si voldtatt, men la oss holde oss til lånt. Det hender ganske ofte at jeg også låner, jeg låner bøker på biblioteket. Da setter jeg min ære i å behandle boken pent, levere den tilbake innen utløpsfristen og i samme stand som den var i da jeg fikk den utlevert.

Det samme gjelder om jeg en sjelden gang skulle låne verktøy eller liknende fra en venn eller nabo. Om jeg leverer boken for seint, må jeg betale. Er boken eller verktøyet ødelagt, må jeg erstatte den/det.

Det skal derfor bli interessant å følge med på hva som kommer til å skje på Midtfjellet og andre områder i Norge som er i ferd med å bli lånt og ødelagt.

Om noen år er konsesjonstiden over, og vindturbinene og monstermastene skal vekk. Da skal altså naturen tilbakeføres til samme stand som den var i. Altså mangfoldige kilometer med brede veier. De skal dekkes til, og det samme gjelder arealet de enkelte mastene står på.

VINDPARKEN: 55 vindturbiner på Midtfjellet på Fitjar produserer årlig 433,7 GWh, som tilsvarer strømforbruket til 20.000 eneboliger. Bildet er tatt fra Sotra mot Fitjar, via Sotrabroen. byoutline Bård Bøe (arkiv)

Fuglelivet skal tilbakeføres, likedan vegetasjon og fauna, vi får håpe at ikke hubroen er utryddet i mellomtiden.

Myrene, utmerkede lagerplasser for CO₂, skal også tilbake. Og ikke glem at enorme betongfundamenter under bakken også skal vekk.

Dette blir dyrt, men skal den norske verdien med å levere tilbake en lånt gjenstand i samme stand, overholdes, må det til.

Så får vi håpe at Norsk Vindkraftforening og tyske pensjonsfond setter av nok midler til dette arbeidet. Ellers kan man frykte at de fikser en beleilig konkurs eller fusjon som gjør at de kan «ta en politiker» og løpe fra ansvaret.

Dersom Norsk Vindkraftforening ikke kan love å tilbakeføre det lånte arealet på Midtfjellet i samme stand som det var før utbyggingen, bør de i neste reklamestunt heller skrive «takk for at vi fikk rasere naturen din».

Publisert 24. juni 2019 19:07

