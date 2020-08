Selskaper som Facebook og Twitter må reguleres

Men det er ikke lett.

Mark Zuckerberg, styreleder i Facebook, er en av lederne som ble grillet lederne i Representantenes hus i sommer. Bildet er fra en høring i Washington i fjor. Foto: Erin Scott / X06860

Debattinnlegg

Tor W. Andreassen, professor NHH, Line Lervik-Olsen, professor Handelshøyskolen BI, Seidali Kurtmollaiev, førsteamanuensis Høyskolen Kristiania Alle er tilknyttet forskningssenteret DIG ved NHH.

I Representantenes hus 29. juli ble lederne av verdens fire største teknologiselskaper spurt om virksomhetene deres var til gode for samfunnet. Fordi lovgivere har sovet i timen, fordi vi har en gammel lovtekst som ikke dekker globale digitale selskaper, har disse selskapene fått utvikle seg og tilegne seg stor makt og skapt enorme verdier for sine eiere.

Vi mener at disse selskapene påfører samfunnet og oss alle kostnader – noe som tilsier at vi må (de) regulere dem. Men det er ikke lett.

En tittel i New York Times 31. januar 2020 illustrerer problemstillingen: «I diskusjonen om å beskatte tek-selskapene, er det USA mot verden!» Og kampen har begynt.

I Europa kjemper OECD for innføring av en global minsteskatt for disse selskapene. At Google og Facebook i 2019 til sammen bare betalte 12 millioner kroner i skatt til Norge, illustrerer problemet. Det er ikke mangel på penger som gjør at de i liten grad bidrar med skatt i de landene hvor de opererer.

Tor W. Andreassen (fra v.), Line Lervik-Olsen og Seidali Kurtmollaiev Foto: NHH

Selskapene er blant de mest verdifulle i verden, og i løpet av de siste fem årene var økningen i deres samlede børsverdi i USA lik den samlede børsverdien av de ti største varehandelsbedriftene i USA. Dette er økonomisk sett svært store og mektige selskaper.

Som amerikanske selskaper er de underlagt «The Sherman Anti Act» fra 1860. Selv om deregulering i henhold til denne anti-trust lovgivningen rent teknisk ikke er oppfylt (det finnes konkurrenter, tjenestene er ikke blitt vesentlig dyrere og kundene er fornøyde), er det vanskelig å argumentere for at de fire selskapenes lave skattebetalinger til landene hvor de opererer, ikke leder til økt skattebyrde for husholdningene og dermed økte kostnader for kundene.

Erfaringen har også vist at selskapene ofte reduserer konkurransen ved å kjøpe opp konkurrenter, og at antall aktører i hver bransje er redusert etter deres inntreden.

Til slutt har Facebook og Twitter blitt anklaget for å skape polarisering og mer ustabile samfunn, ved blant annet å ikke ta redaktøransvar for hva som blir publisert på deres plattformer.

Nå kunne det være at tek-selskapene gjennom sin teknologi hadde bidratt til å gjøre USA og andre virksomheter mer innovative, og dermed totalt sett vært et gode for USA. Det kunne også hende at deres kunder opplever dem som innovative, og dermed bidrar til en bedre hverdag for dem.

Det gjør de ikke.

Ifølge Global Innovation Index, som måler 130 lands innovasjonsevne på 80+ makrotall, ble USA i 2019 rangert som nummer tre – opp fra sjette plass i 2018.

Siden 2015 er langt mindre land rangert som mer innovative enn USA. På konsulentselskapet BCG sin topp fem-liste over «50 Most Innovative Companies», finner vi for 2020 nesten bare amerikanske tek-selskaper: Apple, Alphabet/Google, Amazon, Microsoft og Samsung.

Rangeringen påvirkes av at de som har bidratt til undersøkelsen, er innovasjonseksperter som ble bedt om å vektlegge teknologiaspektet i sine vurderinger.

Men hva mener kundene?

NHH har utviklet Norsk Innovasjonsindeks, som er grunnlaget for Amerikansk Innovasjonsindeks (AII). Her uttaler et representativt utvalg kunder av store selskaper seg om selskapenes innovasjonsevne.

Dersom vi sammenstiller de to topp fem-rangeringene – ekspertene mot kundene – fremkommer det store sprik. Mens begge har Apple på topp, rangerer kundene andre selskaper enn rene teknologiselskaper som de mest innovative.

For eksempel rangerer de Honda og Toyota og grillprodusenten Weber som mer innovative enn Amazon. Alphabet/Google ikke er inne på kundenes topp fem-liste.

Ekspertenes topp fem-bedrifter er i mange tilfeller langt nede på kundelisten. Fordi selskapene lever av kundene og ikke ekspertene, mener vi at tek-selskapene ikke er så innovative som de hevder å være.

Mye tyder på at de globale tek-selskapene er på kollisjonskurs med den voksende normen om at selskaper skal være gode, bærekraftige naboer, og bidra til å utvikle de politiske, juridiske, og økonomiske institusjonene i samfunnet, fremfor å bruke dem til styrke sin egen markedsmakt.

At de fire største tek-selskapene har 325 lobbyister i Washington DC, er mer skremmende enn interessant.