Fremtiden for norsk skole ser lys ut

Når innholdet i skolen fornyes i høst, skal elevene få mer tid til å lære det viktigste.

Nå i august blir det innført nye læreplaner i grunnskolen og videregående opplæring. Minister Guri Melby (V) kaller planene fremtidsrettede. Foto: Håkon Mosvold Larsen (arkiv)

Debattinnlegg

Guri Melby Kunnskaps- og integreringsminister (V)

I BT 5. august skriver Herner Sæverot og Glenn-Egil Torgersen om det de kaller en mørk fremtid for norsk skole. De mener åpenbart at alt var bedre før, og trekker særlig frem to forhold ved de nye læreplanene som gir grunn til bekymring.

For det første hevder de at læreplanene som blir innført nå i høst, hviler på en antakelse om at elevene skal forberedes på en fremtid som skal styres og kontrolleres. For det andre mener de at læreplanene vil ta makt fra lærerne og rektorene.

Det er naturlig at skolens innhold fornyes regelmessig. De forrige læreplanene fra Kunnskapsløftet var overfylt med innhold, og det var ikke god nok sammenheng mellom fagene.

Et viktig mål med de nye læreplanene har derfor vært å redusere omfanget. Dette har vi blant annet gjort ved å prioritere det viktigste elevene skal lære, få bedre sammenheng mellom fagdisiplinene, samt bedre progresjon i hvert enkelt fag.

Jeg er selvsagt enig i at vi har begrenset mulighet til å styre eller kontrollere fremtiden. Dette er heller ikke et mål for fagfornyelsen.

Tvert imot er de nye læreplanene utformet fra en definisjon av kompetanse som handler om å forberede elevene på å anvende kunnskap og ferdigheter i kjente og ukjente situasjoner og sammenhenger.

Dybdelæring er et sentralt begrep i fagfornyelsen. Det handler om å lære noe så godt at du forstår sammenhenger og kan bruke det du har lært i nye situasjoner.

At læreplanene skal være fremtidsrettede, handler også om å gi rom for en aktiv og medvirkende elev. En viktig målsetting for de nye læreplanene er å gjøre innholdet i skolen mer relevant for det livet elevene lever her og nå. De skal få innsikt i fagenes metoder, begreper og tenkemåter, slik at de kan bruke faget i et samfunn preget av større kompleksitet, stort mangfold og raske endringer.

Jeg mener Sæverot og Torgersen overser slike sentrale føringer når de hevder at læreplanene utelukkende fokuserer på fremtidens behov.

Jeg er heller ikke enig i at de nye læreplanene flytter makt fra lærere og rektorer, tvert imot. Læreplanene som tas i bruk denne høsten, er utviklet gjennom en omfattende og involverende prosess, hvor lærere, rektorer og andre skolefolk har fått delta aktivt i utforming og påvirket innholdet.

Kompetansemålene i de nye læreplanene har blitt mindre detaljerte enn tidligere, og gir nå mer rom for lærernes profesjonelle vurderinger. Det er lærernes ansvar og faglige skjønn som skal avgjøre hvilke metoder og virkemidler som skal brukes for å nå kompetansemål, og oppfylle skolens samfunnsmandat.

Samtidig krever læreplanene at lærerne samarbeider bedre på tvers av fag og trinn. Dette forutsetter sterke profesjonelle fellesskap på skolen, og ikke minst god skoleledelse.

Jeg deler heller ikke Sæverud og Torgersen sitt syn om at hjemmebasert undervisning er løsningen på problemer de mener finnes i skolen. Den skal bidra både til elevenes sosiale og faglige utvikling i arbeid med fagene, men også ellers i skolehverdagen.

Det er gjennom samspill med andre vi mennesker får venner, lærer å samarbeide – og hvor identitet og holdninger skapes. Derfor skal skole og opplæring også i fremtiden handle om møtet mellom elever – og møtet mellom lærere og elever.

I motsetning til Sæverot og Torgersen mener jeg altså at fremtiden for norsk skole ser lys ut.