Derfor bør skoler og barnehager åpnes etter påske

De som argumenterer for at liv og helse er viktigere enn økonomi, glemmer at økonomien styrer evnen til nettopp å ivareta liv og helse.

Publisert Publisert Nå nettopp

Arthur Haugen mener at myndighetene bør åpne skoler og barnehager etter påskeferien. Foto: Privat

Debattinnlegg

Arthur Haugen Bergen

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) var det cirka 1400 influensarelaterte dødsfall vinteren 2017–18 uten at vi hadde noen form for tiltak ute i samfunnet. Dette var et spesielt dødelig influensaår, da det normalt ifølge FHI dør cirka 900 personer årlig.

Dette er jo katastrofetall sammenliknet med dagens koronatall.

Les også Uken på 1-2-3: Oljeprishopp, eksportvekst og mindre aktivitet i Nordsjøen

Så hva burde vi gjort? Jo, hver vinter burde vi stenge ned samfunnet fra 1. november til 1. mars, og gjerne spart 2–300 hundre dødsfall hvert år.

Det gjør vi ikke, fordi myndighetene vet at selv om man bare gjør dette én gang, så vil resultatet bli en økonomisk katastrofe for Norge, både privat og offentlig økonomi vil kollapse.

Den store forskjellen på korona og influensa er blant annet at ved influensa kan hele befolkningen utsettes for smitte uten at sykehus og helsevesen bryter sammen, mens ved korona må smittespredning begrenses og strekkes ut i tid for å unngå kaotiske tilstander.

Les også Slik kan Noreg overleve økonomisk

Ifølge tester utført i Kina, viser tall at rundt 70 prosent av de smittede ikke har noen symptomer i det hele tatt. Hvis dette er korrekte tall som også gjelder Norge, er det allerede svært mange smittede i Norge hvis vi summerer smittede pluss syke personer hjemme som ikke testes pluss alle syke som ikke har symptomer. Og ser vi så på hvor mange som da allerede er blitt eksponert for viruset, så blir det særdeles mange.

Med bakgrunn i nåværende utvikling, der innlagte og alvorlig syke har flatet ut og faktisk er på vei ned, så er det særdeles viktig å tenke økonomi. Går vi noen uker tilbake, var dagens sykdomsutvikling utenkelig, og hvis vi overfører dette til økonomi, så har vi ikke kontroll på utviklingen og hvilke økonomiske konsekvenser dette medfører over tid.

Ser vi tilbake på influensaen i 2017–18 er jeg sikker på at mange barn ble smittet på skole/barnehage og tok smitten hjem til foreldre/besteforeldre som resulterte i både alvorlig sykdom og dødsfall uten at dette har bidratt til offentlige tiltak for å eventuelt redde 2–300 liv hver influensasesong.

Les også Når næringslivet sliter, har vi sjansen til omstilling

Så hva bør myndighetene gjøre? De bør gjøre en grundig analyse på hvor mange smittede det er i Norge, basert på den kunnskapen som nå er tilgjengelig, og hvor mange man antar er blitt eksponert for smitte. Og så må vurderingen bli, som for en influensasesong, at folk kan bli syke og noen vil dø. Det som er viktig, er at omfanget ikke blir så stort at sykehus og helsevesen bryter sammen, slik at alle som blir syke får den behandlingen som kreves.

Om få dager skal regjeringen bestemme tiltakene som skal gjelde etter påske, og jeg håper virkelig at dette omfatter åpning av barneskoler og barnehager som et minimum samt at enkelte yrker kan gå tilbake til jobb som bl.a. frisører m.m.

Vi har et helsevesen som gjør en fantastisk jobb hver eneste dag og lever tett på sykdom og død, og min tanke er at hele samfunnet må nå ta del i den innsatsen. Og med det blir mitt argument at samfunnet må tilbake til normalen så snart som mulig etter påske, samtidig som eldre og utsatte grupper beskyttes så langt det er mulig.

Som nevnt, de som snakker om liv og helse foran økonomi skjønner ikke at økonomi er styrende for myndighetenes evnen til å ivareta liv og helse.