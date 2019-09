MDG er også meg!

Vanlege menneske er den verkelege tyngda på vektskåla.

TYNGDA PÅ VEKTSKÅLA: Om MDG er smarte, vil dei forstå at dei er avhengige av alle oss nye veljarar som kom til i 2019, og fleire til. Vi er den verkelege tyngda på vektskåla. Vi er vanlege menneske med bil og feriereiser og sunn fornuft, skriv Endre Kleiven. PRIVAT

Debattinnlegg

Endre Kleiven Førstegongsveljar Miljøpartiet de grønne (MDG)

For mindre enn 2 timer siden

Det er lett å ty til latterleggjering, hersketeknikkar og diverse emoji. Men MDG er større enn du trur, og større vil vi bli.

Ja, det er mange unge i partiet, og mange utan arbeidserfaring. Men det er og lærarar, ingeniørar, legar og pilotar. Vi ser skadane vår velstand påfører nærmiljøet og klimaet, og vi trur på forskarane som seier at dette ikkje er berekraftig.

Politikk handlar om kompromiss. MDG blir større og vil påverke, men det kjem ikkje til å føre til brå nedstenging av vår oljeaktivitet. Politikken kjem til å tvinge oss til å tenkje alternative former for industri, i retning berekraft. Det vil føre til at marginale oljefelt ikkje blir utbygde, men den norske industrien kjem framleis til å vere verdsleiande, berre på litt andre område.

Om MDG i framtida blir mindre, slik mange likar å spå, så er det fordi dei lukkast. Dei andre partia vil ta politikken til seg, og veljarane vil skifte frå blokk til blokk slik ein er vand med. MDG kjem ikkje til å vinne fram med alle sine saker, men dei endrar politikken i landet vårt gradvis. Demokratiet kjem til å fungere!

Les også LES OGSÅ: MDG vil få samme skjebne som hippie-bevegelsen

Politikk er forhandling. Om MDG er smarte, vil dei forstå at dei er avhengige av alle oss nye veljarar som kom til i 2019, og fleire til.

Vi er den verkelege tyngda på vektskåla. Vi er vanlege menneske med bil og feriereiser og sunn fornuft. Vi kjem ikkje til å akseptere drastisk reversering av vår velstand, men vi trur heller ikkje det må til.

Vi skal gå føre i jakta på grøn teknologi, hand i hand med marknadskreftene. Vi skal ikkje overforbruke, og vi vil betale for vår forureining. Slik kjem vi gradvis til å redusere fotavtrykket vårt.

Mange vil vere utolmodige og hevde det ikkje går fort nok. I dagens politiske klima er det diverre grenser for kor raskt vi klarer å agere, det må ein akseptere. Men kursen er peika ut, og saman med teknologiske nyvinningar, direkte og indirekte skattebidrag, så vil vi raskare og raskare gå i riktig retning.

Fordi veljarane i framtida ønskjer det.

Publisert 16. september 2019 17:56